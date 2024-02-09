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Trafikte birini tartaklayan Metin Akdülger konuştu: Üzerime geldiğini zannettim

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Trafikte tartıştığı kişiyi tartakladığı görüntüler sızan Sandık Kokusu dizisinin başrol oyuncusu Metin Akdülger'den cevap geldi. Arbedenin kaza sonrası yaşandığını belirten oyuncu, "Üzerime geldiğini sandığım bir anda kendimden uzaklaştırmak adına elimle ittim beyefendiyi ve haberin sebebi olan görsel de bu ana aittir" dedi.

Show TV ekranlarında Demet Akbağ, Necip Memili ve Özge Özpirinçci ile Sandık Kokusu dizisinde başrolü paylaşan Metin Akdülger'in trafikte tartıştığı bir adamı tartakladığı anlar basına sızdı. Görüntülerin ardından açıklama yapan oyuncu, kaza sonrası üzerine geldiğini düşündüğü adamı uzaklaştırmak için ittiğini bahsedildiği gibi bir kavganın olmadığını söyledi.

"GERGİNLİKTEN KAYNAKLI MÜNAKAŞA OLDU"

Instagram'da magazin sayfası Blog Yağmur'a gelen görüntüde, Metin Akdülger'in trafikte tartıştığı adamı darbettiği görüldü. Görüntülerin yayılmasının ardından Instagram hesabından açıklama yapan oyuncu, iddiaları yalanlayarak şunları söyledi: "Bugün hakkımda çıkan trafikte yaşadığım tatsız hadise ile ilgili haberler doğruyu yansıtmamaktadır. Yol alma-verme konusunda yaşanan bir anlaşmazlık sonucu küçük bir kaza yaşadım ve anın verdiği gerginlikten kaynaklı aramızda diğer aracın sürücüsü ile bir münakaşa geçti. Haberde belirtildiği gibi kendisini arabadan indirip tartaklamam gibi bir şey söz konusu değildir. Üzerime geldiğini sandığım bir anda kendimden uzaklaştırmak adına elimle ittim beyefendiyi ve haberin sebebi olan görsel de bu ana aittir. Kaza sonrasında birbirimizden iletişim bilgilerimizi aldık ve konuyla ilgili prosedürleri sürdürüyoruz. Bu şekilde kamuoyuna yansıdığım ve bana değer veren insanları mahcup hissettirdiğim için üzgünüm."

Trafikte birini tartaklayan Metin Akdülger konuştu: Üzerime geldiğini zannettim

Trafikte birini tartaklayan Metin Akdülger konuştu: Üzerime geldiğini zannettim

Trafikte birini tartaklayan Metin Akdülger konuştu: Üzerime geldiğini zannettim

Trafikte birini tartaklayan Metin Akdülger konuştu: Üzerime geldiğini zannettim

Trafikte birini tartaklayan Metin Akdülger konuştu: Üzerime geldiğini zannettim

Trafikte birini tartaklayan Metin Akdülger konuştu: Üzerime geldiğini zannettim

Ecem Altan
Ecem Altan
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Özge Özpirinçci Metin Akdülger Sandık Kokusu Televizyon Magazin Haberler

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