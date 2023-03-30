TİP'ten aday olan Mehmet Aslantuğ'a Arzum Onan'dan destek: Her zaman yanındayız

Oyuncu Arzum Onan, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adayı olan 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ'a destek olarak "Her zaman yanındayız, yanında olacağız. Seninle her zaman gurur duyduk, duyacağız" dedi.

Siyasete katılma kararı alan usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, gelen teklifi kabul ederek Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu. Aslantuğ'un kararına 27 yıllık eşi Arzum Onan'dan destek gecikmedi.

"HER ZAMAN YANINDAYIZ, GURUR DUYACAĞIZ"

Habertürk'te yer alan habere göre, uzun yıllardır gözlerden uzak yaşadıkları evlilikleriyle örnek olarak gösterilen çiftten Arzum Onan'a "Bugüne kadar yaptıkların, söylediklerin yapacaklarının söyleyeceklerinin teminatıdır. Her zaman yanındayız, yanında olacağız. Seninle her zaman gurur duyduk, duyacağız" diyerek eşine desteğini gösterdi.

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ'NDEN ADAY OLDU

Deprem sonrasında yaptığı paylaşımlardan dolayı TRT'deki dizisinin kadrosundan çıkarıldığı konuşulan oyuncu Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın teklifinin ardından milletvekili aday adaylığına başvurdu. Aslantuğ'un adaylık teklifi kabul ettiğinden dolayı mutlu olduklarını belirten TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya'yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum TİP senin kaptan" ifadelerini kullandı.

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