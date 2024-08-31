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Teoman 20 yıl önce yasaklanan şarkısını söyledi! Vokalistiyle samimiyeti tepki çekti

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Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla gündem olan Teoman, konserinde kadın vokalistiyle samimi şekilde 2004 yılında yasaklanan Duş isimli şarkını söyledi. Vokalistine sarılıp vücuduna dokunan Teoman'ın hareketleri tepki çekti.

Şarkılarının yanı sıra "Sayın Bay Rock Yıldızı" isimli kitabıyla adından söz ettiren Teoman, bu sefer de vokalistiyle şarkı söylediği görüntülerle gündeme geldi.

DANSLARI RAHATSIZ ETTİ

Teoman, konserinde 2004 yılında sözlerinden dolayı RTÜK tarafından yasaklanan Duş şarkısını kadın vokalistiyle söyledi. Teoman'ın vokaliste sarılarak vücuduna dokunup şarkı söylediği anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Teoman'a tepki gösteren birçok kullanıcı "Çok rahatsız edici bir görüntü, konsere çocuklarıyla gelen insanlar var" yorumunu yaptı.

RTÜK TARAFINDAN YASAKLANMIŞTI

Şarkıcı Teoman'ın 2004 yılında çıkardığı Duş şarkısı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun aldığı kararla yasaklanmıştı. O dönem karara tepki gösteren şarkıcı "Albüm çıkalı 3 ay oldu. Duş klibi 1.5 aydır gösteriliyor. Şarkının müstehcen olduğunu anlamaları bu kadar zaman aldıysa, korkmasınlar, çocuklar büyüyene kadar şarkıda neden bahsettiğimi anlamaz" demişti.

Teoman 20 yıl önce yasaklanan şarkısını söyledi! Vokalistiyle samimiyeti tepki çekti

Teoman 20 yıl önce yasaklanan şarkısını söyledi! Vokalistiyle samimiyeti tepki çekti

Teoman 20 yıl önce yasaklanan şarkısını söyledi! Vokalistiyle samimiyeti tepki çekti

Teoman 20 yıl önce yasaklanan şarkısını söyledi! Vokalistiyle samimiyeti tepki çekti

Teoman 20 yıl önce yasaklanan şarkısını söyledi! Vokalistiyle samimiyeti tepki çekti

Teoman 20 yıl önce yasaklanan şarkısını söyledi! Vokalistiyle samimiyeti tepki çekti

Teoman 20 yıl önce yasaklanan şarkısını söyledi! Vokalistiyle samimiyeti tepki çekti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

oraya bir yatak sermedikleri kalmış onuda yapıp şarkıya öyle devam etselermiş daha iyi olurdu

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