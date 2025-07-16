Tatilden döndü, kuaföre koştu! Yasemin Şefkatli'den yeni stil hamlesi

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'le 2021 yılında nikâh masasına oturan Yasemin Şefkatli, 2024'te anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

İkiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'in doğumuyla birlikte hayatını büyük ölçüde ailesine adayan Şefkatli, sosyal medya üzerinden yaptığı samimi paylaşımlarla da ilgi görmeye devam ediyor.

Yoğun geçen ayların ardından ailesiyle kısa bir tatil yapan Şefkatli, dönüşte kendini kuaför koltuğunda buldu.

Görünümünde yeniliğe giden ünlü isim, kahkül kestirerek tarzında taze bir dokunuş yaptı. Değişimi sosyal medya hesabından da paylaşan Şefkatli, takipçilerini hem şaşırttı hem de güldürdü.

Paylaşımına "Yine ne yapıyor bu kızlar" notunu düşen Yasemin Şefkatli, esprili yaklaşımıyla beğeni toplarken, kahküllü yeni haliyle kısa sürede gündem olmayı başardı.