Tatilden döndü, kuaföre koştu! Yasemin Şefkatli'den yeni stil hamlesi

Tatilden döndü, kuaföre koştu! Yasemin Şefkatli'den yeni stil hamlesi
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İkizleriyle birlikte ailesiyle tatile çıkan Yasemin Şefkatli, dönüşte kuaföre giderek imajını yeniledi. Kahküllü yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaşan Şefkatli, "Yine ne yapıyor bu kızlar" notunu ekledi.

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'le 2021 yılında nikâh masasına oturan Yasemin Şefkatli, 2024'te anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Tatilden döndü, kuaföre koştu! Yasemin Şefkatli'den yeni stil hamlesi

İkiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'in doğumuyla birlikte hayatını büyük ölçüde ailesine adayan Şefkatli, sosyal medya üzerinden yaptığı samimi paylaşımlarla da ilgi görmeye devam ediyor.

Tatilden döndü, kuaföre koştu! Yasemin Şefkatli'den yeni stil hamlesi

Yoğun geçen ayların ardından ailesiyle kısa bir tatil yapan Şefkatli, dönüşte kendini kuaför koltuğunda buldu.

Tatilden döndü, kuaföre koştu! Yasemin Şefkatli'den yeni stil hamlesi

Görünümünde yeniliğe giden ünlü isim, kahkül kestirerek tarzında taze bir dokunuş yaptı. Değişimi sosyal medya hesabından da paylaşan Şefkatli, takipçilerini hem şaşırttı hem de güldürdü.

Tatilden döndü, kuaföre koştu! Yasemin Şefkatli'den yeni stil hamlesi

Paylaşımına "Yine ne yapıyor bu kızlar" notunu düşen Yasemin Şefkatli, esprili yaklaşımıyla beğeni toplarken, kahküllü yeni haliyle kısa sürede gündem olmayı başardı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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