Taha Duymaz son yolculuğuna uğurlandı, kardeşi mezarı başından paylaşım yaptı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme Hatay'da yakalanan fenomen Taha Duymaz ve kardeşi, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremin 12. gününde cansız bedenlerine ulaşılan kardeşler, son yolculuklarına uğurlandı. Duymaz'ın kardeşi Burak Duymaz ise mezar başında paylaşım yaptı.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Depreme kardeşiyle birlikte halasının evinde yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz enkaz altında kaldı. Depremin 12'nci gününde ise iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı.

MEZARLARI BAŞINDA PAYLAŞIM YAPTI

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan 19 yaşındaki Taha Duymaz ve kardeşi, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı. Kardeş acısıyla yıkılan Burak Duymaz ise Instagram hesabından Taha ve Melek'in mezarlarını paylaştı. Kardeşleri için Kuran okuttuklarını söyleyen Duymaz, mezarlıkları paylaşarak "Nurlar içinde uyuyun" notunu yazdı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Taha Duymaz, bir hafta önce geldiği Hatay kent merkezinde, ziyaretine gittiği halası Hülya Demiralp'in (45) evinde depreme yakalandı. Akevleri Mahallesi Saray Apartmanı'nda bulunan ev yıkıldı. Duymaz ile kız kardeşi Melek Nur Duymaz (17), halası Hülya ve eniştesi Cuma Demiralp (47) enkaz altında kaldı. 6 Şubat'tan buna yana süren arama çalışmalarında bugün Taha Duymaz ile kız kardeşi Melek Nur Duymaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.