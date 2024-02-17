Üye Girişi
Haberler

Survivor'dan çekilen Sahra Işık gözdağı verdi: Ben yanarken buz gibi durmak neymiş anlatacağım size

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Survivor All Star'dan çekilen ve yaptığı açıklamada gözdağı veren Sahra Işık, isim vermeden birilerini hedef alarak "Ateş gibi yanarken buz gibi durmak neymiş anlatacağım size" ifadelerini kullandı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da beklenmedik bir veda yaşandı. Eleme düellosuna kalan Sahra Işık, çekimlere dahil katılmadan yarışmadan çekilme kararı aldı. Yarışmadan ayrıldıktan sonra gözdağı verdiği bir paylaşım yapan Işık, bir paylaşım daha yaparak isim vermeden ateş püskürdü.

Sunucu Murat Ceylan'ın "Normalde bu gece 4 adayımız vardı. Bu üçlünün yanında bir de Sahra olması gerekiyordu. Ancak Sahra maalesef Survivor All Star'a veda etti" açıklamasının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Işık, "Hayatımı bitirmeye çalışanların beni ailemle vuran kahpelerin hayatını bitirmeye geliyorum. N.M.S" dedi. Hedef gösterdiği paylaşımıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Sahra, bu sefer de "Ateş gibi yanarken buz gibi durmak neymiş anlatacağım size" yazılı bir paylaşım yaptı. Ünlü ismin kimi hedef aldığı ise merak konusu oldu.

Survivor'dan çekilen Sahra Işık gözdağı verdi: Ben yanarken buz gibi durmak neymiş anlatacağım size

ESKİ YARIŞMACI, SAHRA İLE EŞİNİN ARASINI MI AÇTI?

Sahra Işık'ın apar topar yarışmadan ayrılarak imalı paylaşımlar yapması sosyal medyanın gündemine oturdu. X'te "quartekk" isimli bir hesap Sahra veda etmeden önce yaptığı paylaşımda bir iddiayı gündeme getirdi. Yakın zamanda yarışmadan elenen Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek "Adada arkandan senin servetine çökmek istediğini söylüyor" dediğini ileri sürdü. Bunun üzerine ekibe ulaşan Aybirdi, Sahra ile görüştü. Ağlayarak ekiple konuşan Sahra ise çekilmek istediğini belirterek özel uçakla hemen İstanbul'a gelmek istediğini söylüyor. İddianın hedefinde olan Seda ise henüz bir açıklama yapmadı. Öte yandan Sahra'nın vedasının ardından eşi Aybirdi'nin Dominik'e gitmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Survivor'dan çekilen Sahra Işık gözdağı verdi: Ben yanarken buz gibi durmak neymiş anlatacağım size

Survivor'dan çekilen Sahra Işık gözdağı verdi: Ben yanarken buz gibi durmak neymiş anlatacağım size

Survivor'dan çekilen Sahra Işık gözdağı verdi: Ben yanarken buz gibi durmak neymiş anlatacağım size

Survivor'dan çekilen Sahra Işık gözdağı verdi: Ben yanarken buz gibi durmak neymiş anlatacağım size

İlgili Haberler
Survivor'dan çekilen Sahra'dan olay sözler: Beni ailemle vuran kahpelerin hayatını bitirmeye geliyorumSurvivor'dan çekilen Sahra'dan olay sözler: Beni ailemle vuran kahpelerin hayatını bitirmeye geliyorum
Survivor All Star'da beklenmedik ayrılık: Sahra Işık yarışmayı bıraktıSurvivor All Star'da beklenmedik ayrılık: Sahra Işık yarışmayı bıraktı
Haberler.com Haber Merkezi / Betül Cirit - Magazin

Sahra Işık Televizyon Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

Bu akşam (Cumartesi) hangi diziler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV'de hangi diziler yayınlanacak? Brentford - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Survivor Sahra kimi tehdit etti? Neler söyledi? Survivor'dan neden çekildi? Sevda Ferdağ hayatını kaybetti! Sevda Ferdağ kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM! Gönül Dağı hangi kanalda, saat kaçta? Sevda Ferdağ öldü mü? Sevda Ferdağ neden öldü, ölüm sebebi ne? Öztürk Türkdoğan kimdir? DEM Parti'nin Ankara adayı Öztürk Türkdoğan kaç yaşında, nereli? Gültan Kışanak kimdir? DEM Parti'nin Ankara adayı Gültan Kışanak kaç yaşında, nereli? Gültan Kışanak hayatı ve biyografisi! BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Bayram ikramiyesi hangi tarihte ödenecek? Karşıyaka - Batman Petrol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşıyaka - Batman Petrol maçı nereden izlenir? Bugün dünya kediler günü mü? 17 Şubat Cumartesi dünya kediler günü mü, değil mi? Dünya kediler günü ne zaman? TUZLASPOR – BOLUSPOR CANLI: Tuzlaspor – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Boluspor canlı yayın linki! ANTALYASPOR – İSTANBULSPOR CANLI: Antalyaspor – İstanbulspor maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor İstanbulspor canlı yayın linki! Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı nereden izlenir? Tuzlaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tuzlaspor - Boluspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title