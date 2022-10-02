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Survivor Batuhan Karacakaya çok aşık! İşte gönlünü kaptırdığı güzel

Magazin Haberleri

Performansıyla Survivor'a damga vuran Batuhan Karacakaya, yeni sevgilisiyle Hande Yener'in konserine katıldı. Çiçeği burnunda aşıklar konserden aşk dolu paylaşımlar yaptı.

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle kitlelerce tanınan Batuhan Karacakaya, Survivor All Star'a performansıyla damga vurmuştu.

AŞKINI İLAN ETTİ

Survivor şampiyonluğuna ramak kala veda eden ve Nisa'nın birinciliğinden dolayı Acun Ilıcalı'ya tepki gösteren Batuhan Karacakaya, özel hayatıyla gündeme geldi. Genç oyuncu yeni aşkını sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor Batuhan Karacakaya çok aşık! İşte gönlünü kaptırdığı güzel

YAKIN TAKİBE ALINDI

Batuhan Karacakaya aşkını Hande Yener konserinde ilan etti. Konserden "Çok aşk" notuyla paylaşım yapan Batuhan Karacakaya Ayşe Aslan ile aşk yaşıyor. Güzelliği ile dikkat çeken genç kadın ise sosyal medyada merak konusu oldu.

Survivor Batuhan Karacakaya çok aşık! İşte gönlünü kaptırdığı güzel

İşte Batuhan Karacakaya'nın gönlünü çalan Ayşe Aslan'ın birkaç pozu;

Survivor Batuhan Karacakaya çok aşık! İşte gönlünü kaptırdığı güzel

Survivor Batuhan Karacakaya çok aşık! İşte gönlünü kaptırdığı güzel

Survivor Batuhan Karacakaya çok aşık! İşte gönlünü kaptırdığı güzel

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Batuhan Karacakaya Survivor All Star Acun Ilıcalı Magazin Haberler

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