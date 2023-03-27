Survivor 2023'ün birleşme partisi yapıldı, yarışmacılar şarkı söylerken kendinden geçti

Ekranların büyük bir ilgiyle izlenen Survivor 2023'te beklenen birleşme partisi gerçekleşti. Yarışmacılar önce kişisel bakımlarını yaptı sonra da birbirinden şık kıyafetlerini giyerek şarkı yarışması yaptı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 de birleşme partisi yapıldı. Her yıl büyük bir merakla beklenen partide eğlenceli anlar yaşanırken yarışmacılar şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

YARIŞMACILAR ŞARKI SÖYLEDİ

Yarışmacılar önce kişisel bakımlarını yaparak duşa girdi daha sonra da birbirinden şık kıyafetlerini giydi. Sonrasında yarışmacılar şarkı yarışmasında performans sergiledi. Yarışmacıların seslerini ve şarkılarını ise ses koçları Sinem Yalçınkaya, Fatih Ertürk ve Oya Şar değerlendirdi. Bateri çalarak yarışmacıları adeta kendinden geçiren Alper Rende, rock müzik grubu Athena'dan Kafama Göre isimli şarkıyı söyledi.

Gönüllüler takımından Nefise ise Aleyna Tilki'nin "Sen Olsan Bari" isimli şarkısını söyledi. Dansıyla dikkat çeken Nefise, performansının beğenilmeyerek 2 puan aldığını öğrendiği anlar herkesi gülümsetti.

ŞARKI YARIŞMASININ KAZANANI MURAT EKEN OLDU

Yarışmanın sonunda ise İlk sekizde; Halil, Özgür, Murat, Buse, Ertuğ, Asena, Alper, Aziz yer aldı. İlk sekize kalan yarışmacıların arasında ikinci tur gerçekleşti ve birinci Özgür ile Murat arasındaki rekabetin ardından Murat Eken seçildi.