Süreyya Yalçın, 3 Milyon TL'lik altın kaplama elbise giydi

Son zamanlarda zayıflığıyla adından sıkça söz ettiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın, 3 milyon TL'lik altın kaplama, elmas ve yakutlardan oluşan bir elbise giydi.

Daha önce yaptığı harcamalarla sık sık gündeme gelen Süreyya Yalçın, hızla kilo vererek bir deri bir kemik kaldı. Zayıflığıyla herkesi şaşkına çeviren Yalçın, kesenin ağzını açarak 3 milyon TL'lik altın kaplama elbise giydi.

ÜZERİNDE ELMAS VE YAKUT TAŞLAR VAR

Taze Magazin'de yer alan habere göre, Süreyya Yalçın bir davete katılmak için modacı Pınar Kerimoğlu imzalı bir elbise tercih etti. Yalçın'ın altın kaplama üzerine elmas ve Yakut taşlar işlenen kıyafetinin fiyatı ise tamı tamına 3 milyon TL. Sosyetik ismin milyonlarca liralık elbisesi kullanıcıları ikiye böldü. Bir kısım Yalçın'ın zayıflıktan dolayı kıyafeti taşıyamadığını söylerken bir kısım da çok yakıştırdı.

İşte Süreyya Yalçın'ın 3 milyon TL'lik altın kaplama elbisesi...