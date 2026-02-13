Haberler

Süper Star Ajda, 80. yaşını kutladı

Süper Star Ajda, 80. yaşını kutladı
Güncelleme:
Türk pop müziğinin süper starı Ajda Pekkan, 80. yaş gününü kutladı ve kendisine gelen doğum günü mesajları için sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Kutlamaları kardeşi Semiramis Pekkan ile birlikte yapan sanatçı, bu özel anları sosyal medya hesabından paylaştı. Pekkan, hayranlarından gelen sevgi dolu mesajlar için 'Varlığınız ve sevginiz benim için en değerli hediye' ifadelerini kullandı.

Türk pop müziğinin süper starı Ajda Pekkan, 80. yaşını kutladı. Usta sanatçı, doğum günü vesilesiyle kendisine gelen mesajlar ve iyi dilekler için sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımında bulundu.

KARDEŞİYLE KUTLAMA ANLARINI PAYLAŞTI

Ajda Pekkan, doğum gününde kardeşi Semiramis Pekkan ile birlikte kutlama yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

"VARLIĞINIZ EN DEĞERLİ HEDİYE"

Süper star, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Kıymetlilerim,

Doğum günümde paylaştığınız tüm içten mesajlarınız, aramalarınız ve güzel dilekleriniz için her birinize gönülden teşekkür ederim.

Enerjiniz, sıcaklığınız ve samimi duygularınız beni her zaman olduğu gibi çok mutlu etti.

Varlığınız ve sevginiz benim için en değerli hediye.

Sizleri çok seviyorum.

Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum."

TARKAN'IN SAHNESİNDE HAYRANLARINI MEST ETMİŞTİ

Ajda Pekkan, doğum günü öncesinde son olarak Tarkan'ın konserine konuk olmuş, sahnede sergilediği performansla hayranlarını bir kez daha kendine hayran bırakmıştı. İkili, Yakar Geçerim şarkısında düet yapmıştı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
