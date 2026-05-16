Kars'ta ayıların görev paylaşımı: Biri yedi, diğeri nöbet tuttu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece saatlerinde kent merkezine inen iki boz ayı, sergiledikleri davranışlarla görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Ayılardan biri çöp konteynerinin içerisine girerek yiyecek ararken, diğerinin konteynerin devrilmemesi için tutarak yanında beklemesi ve çevreyi kontrol etmesi dikkat çekti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Gece sessizliğini bozan olayda, aç kaldıkları tahmin edilen boz ayılar kent merkezine kadar indi. Görüntülerde ayılardan birinin büyük bir rahatlıkla çöp konteynerinin içine girdiği, yiyecek bulabilmek için uzun süre konteyner içerisinde kaldığı görüldü. Diğer ayının ise konteynerin yanında durarak hem denge sağlaması hem de etrafı dikkatlice izlemesi izleyenlere "adeta nöbet tutuyor" yorumları yaptırdı.

Çöp konteynerinin içerisinde yiyecek yiyen ayı, zaman zaman dışarı çıkarak çevreyi kontrol etti. Daha sonra yeniden konteynerin içerisine giren ayının rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Sarıkamış'ta gece ayıların ilçe merkezine indiğini ifade eden Ahmet Çetinkaya, "Sarıkamış merkeze çöp konteynerlerine ayılar her zaman iniyor. Gece yoğunlukla genelde ayılar ilçeye iniyor. Yavrusu olsun kendileri olsun çöpleri karıştırıyorlar" dedi.

Öte yandan, Sarıkamış'ta özellikle kış ve bahar aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanların zaman zaman yerleşim alanlarına indiği biliniyor.

Karınlarını doyuran iki boz ayı, bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kaybolarak yeniden ormanlık alana yöneldi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı