Ocak ayında tahliye olan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu gözaltına alındı - Haberler

Ödemiş ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, hakkında arama kararı olan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nu durdurdu. Barankoğlu'ya yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) incelemesinde, ünlü fenomen hakkında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi.

56 GÜN CEZAEVİNDE YATMIŞTI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Barankoğlu, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Genç fenomenin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, Barankoğlu Aralık 2021 yılında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklanan Simge Barankoğlu'nun, ifadesinde, "Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" demişti. Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan genç fenomen, 56 gün sonra cezaevinden çıkmıştı.

SİMGE BARANKOĞLU KİMDİR?

Simge Barankoğlu, 1995 yılında dünyaya geldi. Aslen İzmir Ödemiş'li olan Barankoğlu, Adnan Menderes Üniversitesi'nden mezun oldu. Genç isim, "Örümcek, korktun mu? Yılan, korktun mu? Korkmadın mı?" diyerek çektiği 15 saniyelik videoyla fenomen oldu.

Demirören Haber Ajansı / Magazin