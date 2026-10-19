Yasa dışı üreme ticaretine operasyon! 14 ilde 53 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CİMER üzerinden yapılan bir ihbar üzerine uluslararası düzeyde yürütülen yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

HTS kayıtları, MASAK raporları ve yurt dışı seyahat verilerinin titizlikle incelenmesi sonucu; Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı bir suç örgütünün varlığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, Türk vatandaşı kadınların organizasyon aracılığıyla yurt dışına yönlendirildiği ve maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yapmalarının sağlandığı belirlendi. Soruşturma dosyasında 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği kayıtlara geçti.

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen delillerin ardından İstanbul dâhil 14 ilde düğmeye basıldı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden 36’sı yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin halihazırda cezaevinde olduğu saptandı. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 7 şüpheli ile birlikte firari durumdaki toplam 16 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

BAKAN GÜRLEK: HİÇBİR MADDİ MENFAAT İNSAN ONURUNUN ÜZERİNDE DEĞİLDİR

Gerçekleştirilen operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, kararlılık mesajı verdi. Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İnsan bedeni üzerinden haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz! Kadınları yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönlendiren, insan onurunu ve beden bütünlüğünü hiçe sayan suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Soruşturmayı yürüten ekiplere teşekkür eden Bakan Gürlek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonda görev alan Emniyet Teşkilatımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Hiçbir maddi menfaat, insan onurunun ve beden bütünlüğünün üzerinde değildir! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; suç yapılanmalarının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adalet önünde hesap vermeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."