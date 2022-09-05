Son dakika haberi! Sanatçı Aydın Aydın'ın 'Tırpankeş' filminin setinde korkutan yangın

Sanatçı Aydın Aydın'ın 'Tırpankeş' filminin setinde korkutan yangın

Oyuncuların kovalarla söndüremediği setteki yangına itfaiye ekibi müdahale etti

HAKKARİ Hakkarili türkücü Aydın Aydın'ın senaryosunu yazıp oynadığı 'tırpankeş' (tırpan çeken) filminin setinde senaryo gereği çıkan yangın kontrolden çıkınca büyük korkuya neden oldu.

Sanatçı Aydın, köylerini terk edip büyük şehirlere göç etmiş insanların pandemi döneminden sonra köylerine geri dönüşlerinde yaşanmış büyük sıkıntılar ve çekememezlikten dolayı birbirlerine zarar veren köylülerin durumunu dile getirmek amaçlı senaryosunu yazıp oynadığı 'tırpankeş' (tırpan çeken) filminin çekimlerini Hakkari'nin Bağışlı köyünde sürdürüyor. Senaryo gereği yakılan ot yığını tamamen yanarak kontrolden çıkınca, bölgede bulunan itfaiye ekibinin yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aydın Aydın, senaryo gereği ot yığınının yakılma sahnesinin çekimi sırasında bölgede kurumuş otların dikkate alınmadığını söyleyerek, "Ateş, rüzgarın etkisiyle etrafa sıçradı ve alevler büyüyerek kontrolden çıktı. Film ekibi ve çalışanlar ellerine aldıkları küreklerle, kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. Ancak yangını söndürmede yetersiz kalınca köyde hazır bulundurulan itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yarım saatlik soğutma çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. 500 bağ ot ve etraftaki sararmış otlar tamamen yanarak kül oldu. Köylerde bazen çekememezlikten dolayı birbirlerinin otunu yakarak zarar vermek isteyen köylülerin bu sıkıntısını canlandırmak amaçlı ufak bir ot yığınını yakacaktık ama rüzgarı ve etraftaki sararmış otları hesaba katmamıştık. Bu yüzden alevler birden büyüdü ve etrafa sıçradı. Yanan otun zararını ben karşılayacağım diyerek tüm film ekibine ve itfaiye ekibine teşekkür ederim" dedi.

Türkücü Aydın Aydın, Bağışlı köyünde çektiği 'Zılgıt' belgesel filmi ve 'Tırpankeş' isimli sinema filmiyle birçok sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunduğunu söyleyerek, "Şimdi de sinema sektöründe yer almak istiyorum. Hakkarili tiyatrocu ve amatör oyuncularla beraber kendi köyümde 15 günlük kamp yaparak, görüntü yönetmenliğini Burhan Tetik, Teknik ve Sanat Yönetmenliğini Navzat Alter'in yaptığı 'Tırpankeş' filmini çektik. Bana en büyük desteği Hakkarili oyuncu ve set ekibinde yer alan Rengi Hakkari Grubu sanatçılarından Mahmut Önal, Lokman Tetik, dengbej Latif Akdoğan, yönetmen Burhan Tetik, Nevzat Alter ve filmde oynayan tüm akraba ve köylülerime sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu.