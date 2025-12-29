Haberler

Somer Sivrioğlu'ndan sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, bir süredir birlikte olduğu, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Talya Didem Belen'e çıktıkları tatilde romantik bir organizasyonla evlilik teklifinde bulundu. Karlar arasında gerçekleşen o anları "Bazen de evet" notuyla sosyal medyada paylaşan Sivrioğlu'nun gönderisi kısa sürede büyük beğeni toplarken, çiftin mutluluğu tebrik yağmuruna tutuldu.

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

ROMANTİK TEKLİF TATİLDE GELDİ

Bir süredir birlikte olduğu, kendisinde 21 yaş küçük sevgilisi Talya Didem Belen ile birlikte tatile çıkan Somer Şef, hazırladığı romantik bir organizasyonla evlilik teklifinde bulundu.

Somer Sivrioğlu'ndan sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi

O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

54 yaşındaki Sivrioğlu, karlar arasında gerçekleşen evlilik teklifini sosyal medya hesabından "Bazen de evet" notuyla paylaştı. Çiftin "evet" yanıtının ardından verdiği poz kısa sürede büyük beğeni topladı. İkilinin mutluluğu, takipçileri tarafından çok sayıda tebrik mesajıyla karşılandı.

Somer Sivrioğlu'ndan sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi

"DÜĞÜN ARACIMIZ..."

Öte yandan Sivrioğlu'nun paylaştığı videoda, kar küreme aracını işaret ederek Belen'e "Düğün aracımız olarak bunu ayarladım, olur mu?" diye esprili bir soru yöneltmesi de dikkat çekti.

Umut Halavart
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı

Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı
Edinson Cavani futbolculuk kariyerini noktaladı

Bir devrin sonu! Futbolu bıraktı
Jose Mourinho'nun Benfica'sı ağır yaralı! Daha 2026'ya girmeden şampiyonluğun uzağında kaldılar

Soğuk duş! Mourinho'ya 2025'in son şakası
Okan Tüysüz'den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara'da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok

Deprem uzmanından uykuları kaçıracak uyarı: 7.2'nin kaçarı yok
Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı

Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi