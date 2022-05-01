Sır Düğünden İlk Kare Ortaya Çıktı
Snob Magazin - Magazin
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Şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen düğün töreni ile dünyaevine girdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen düğün törenine, davetlilere yapılan uyarı damga vurdu. Aile üyeleri ve salon yetkilileri, düğüne katılanlardan görüntü almamasını istedi. Ancak Mehmet Dinçerler'in kız kardeşi Tuğba Dinçerler, düğünden ilk kareyi paylaştı.
Hadise, uzun süreden bu yana beraber olduğu sevgilisi iş insanı Mehmet Dinçerler ile dünyaevine girdi. Çiftin düğünleri Çırağan Sarayı'nda basına kapalı şekilde gerçekleştirildi.
Hadise ve Dinçerler'in düğününe ise davetlilere yapılan uyarı damga vurdu. Snob Magazin'in haberine göre davetlilerden düğünde görüntü almamaları talep edildi.
Ancak düğünden ilk kare ortaya çıktı. Mehmet Dinçerler'in kız kardeşi Tuğba Dinçerler, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen düğünden ilk kareleri paylaştı.
SÜRPRİZ DÜĞÜNÜN NEDENİ HAMİLELİK Mİ?
Ünlü şarkıcı ve sevgilisinin sürpriz şekilde dünyaevine girmesinin nedeni olarak ise Hadise'nin hamile olması gösterildi. Ancak bu iddiaya ilişkin henüz net bir gelişme yok.
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