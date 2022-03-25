Sınırları zorlayan Gülşen, kalça ve bel detaylı sahne kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

Uzun bir süredir konserlerinde giydiği kıyafetlerle tepkilerin odağında olan Gülşen, son konserinde yine sınırları zorladı. Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan bir çocuk annesi Gülşen, çok konuşulacak sahne kıyafetlerine bir yenisini daha ekledi.

KIYAFETİN ÖNÜ AYRI ARKASI AYRI DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıkan şarkıcı, siyah iç çamaşırı detaylı bir etek ve taşlarla süslenmiş bir sütyen tercih etti. Instagram'da 1,7 milyon takipçisi bulunan Gülşen, sahne pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi. Gülşen'in "Her şeyin en ihtişamlısını yaşadık canım dinleyicilerimle. Sizi çok seviyorum" notuyla yaptığı paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.