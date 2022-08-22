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Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı Aşkının İlk Fotoğrafı

Magazin Haberleri

Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı Aşkının İlk Fotoğrafı

Milyonların ilgiyle takip ettiği ve son dönemin en popüler oyuncularından Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı'nın aşkı belgelendi. İki sevgiliyi canlandırdıkları 'Gizli Saklı' adlı dizide birlikte kamera karşısına geçen sevgililer, ilk kez el ele Nişantaşı'nda Snob Magazin objektiflerine yakalandı.

"Mucize Doktor" dizisiyle yıldızı parlayan, son olarak "Gizli Saklı" dizisinde boy gösteren oyuncu Sinem Ünsal'ın dizi aşkı gerçek oldu.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Sinem Ünsal, gönlünü rol arkadaşı Halit Özgür Sarı'ya kaptırmıştı.

Oynadıkları dizide senaryo gereği iki sevgiliyi canlandıran Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal, gerçek hayatta da birliktelik yaşamaya başladı.

Tutkulu aşklarını gizlilik içinde yürüten çift, tatil için Belgrad'a gitmişti. Tatilden dönen sevgililer ilk kez Nişantaşı'nda Snob Magazin objektiflerine yakalandı. El ele görüntülenen çiftin utangaç tavırları dikkat çekti.

Sinem Ünsal dört yıl birliktelik yaşadığı meslektaşı Kıvanç Kılınç'tan ani bir kararla ayrılmıştı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Mucize Doktor Gizli Saklı Nişantaşı Haberler

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