Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla Gençoğlu, yeni albümünün ilk şarkısı için düzenlenen özel lansmanda, tercih ettiği cesur dekolteli gri elbisesiyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Şarkıcının dar kalıplı elbisesi ve dekoltesi, zarafetini ön plana çıkarırken aynı zamanda yürümekte zorlanmasına da neden oldu. Sıla'nın lansmanda adım atarken güçlük çektiği gözlendi.

İLKER KALELİ'DEN DESTEK

Geceye el ele katılan Sıla ve sevgilisi İlker Kaleli, lansmanın başından sonuna kadar birlikte görüntülendi. Kaleli'nin, hazırlık sürecinde olduğu gibi lansman sırasında da Sıla'ya destek verdiği öğrenildi. Çiftin törende birbirlerine sevgi dolu bakışları ve uyumları objektiflere yansıdı.

"SANKİ TORBA YARIŞI YAPIYOR BU NASIL KIYAFET?"

Sıla'nın dar elbisesiyle attığı kontrollü adımlar, gecenin en çok konuşulan detaylarından biri olarak öne çıktı. Hayranlarından bazıları Sıla'nın yürüyüşü ve elbisesiyle ilgili şu yorumlarda bulundu: