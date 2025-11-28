Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Sıla Gençoğlu yeni albümünün ilk şarkısı için düzenlenen özel lansmana iddialı kıyafeti ve yürüyüşüyle damga vurdu. Sıla'nın kıyafetinin dar kalıp olması ve dekoltesi sebebiyle yürümekte zorlandığı görüldü. Hayranları "Yürüyemediğin elbiseyi neden giyersin ki?" şeklinde yorumlarda bulundu.
- Sıla Gençoğlu, yeni albümünün ilk şarkısı için düzenlenen lansmanda gri dekolteli bir elbise giydi.
- Sıla'nın dar elbisesi yürümekte zorlanmasına neden oldu.
- Sıla ve sevgilisi İlker Kaleli lansmana birlikte katıldı.
Sıla Gençoğlu, yeni albümünün ilk şarkısı için düzenlenen özel lansmanda, tercih ettiği cesur dekolteli gri elbisesiyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Şarkıcının dar kalıplı elbisesi ve dekoltesi, zarafetini ön plana çıkarırken aynı zamanda yürümekte zorlanmasına da neden oldu. Sıla'nın lansmanda adım atarken güçlük çektiği gözlendi.
İLKER KALELİ'DEN DESTEK
Geceye el ele katılan Sıla ve sevgilisi İlker Kaleli, lansmanın başından sonuna kadar birlikte görüntülendi. Kaleli'nin, hazırlık sürecinde olduğu gibi lansman sırasında da Sıla'ya destek verdiği öğrenildi. Çiftin törende birbirlerine sevgi dolu bakışları ve uyumları objektiflere yansıdı.
"SANKİ TORBA YARIŞI YAPIYOR BU NASIL KIYAFET?"
Sıla'nın dar elbisesiyle attığı kontrollü adımlar, gecenin en çok konuşulan detaylarından biri olarak öne çıktı. Hayranlarından bazıları Sıla'nın yürüyüşü ve elbisesiyle ilgili şu yorumlarda bulundu:
- "İnsan niye kendine işkence yapar ki o elbiseyle"
- "Sanki Torba yarışı yapıyor bu nasıl kıyafet? Para var zevk yok. Sakın tasarım demeyin"
- "Ah be Sıla içinde rahat edeceğin bir kıyafet seçmiş olsaydın kendine ne güzel bir iyilik yapmış olurdun"
- "Yürüyemiyor"
- "Yürüyemediğin elbiseyi neden giyersin ki"
- "Çok ilginç bir elbise yürüyemiyor ki"
- "34 bedene girmeye çalışırken ben"