Şeyma Subaşı, özel hayatıyla ilgili paylaşımlarına ücretli abonelik getirdi

Uzun süredir birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarını paralı hale getirdi. Kullanıcılara aylık 67 TL'ye abonelik hakkı tanınan Şeyma Subaşı, uygulamayı Türkiye'de kullanan ilk isimlerden biri oldu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremlerin ardından 400 bin takipçisini kaybeden Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarına abonelik hakkı getirdi. Subaşı, belli bir miktar karşılığında özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yapacak.

AYLIK 67 TL OLACAK

Bir teknoloji şirketinin sosyal medya kullanıcılarına abonelik hakkı tanımaya başladı. Uygulamayı Türkiye'de kullanan ilk isim ise Şeyma Subaşı oldu. Instagram hesabından "Seyahatlerimden ve hayat yolculuklarımdan daha fazlasını görmek için" diyerek takipçilerine aboneliğe çağıran Şeyma Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin aylık bedeli ise 66.99 TL.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYOR

Uzun süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, evlilik hazırlığı yapıyor. Görkemli bir düğün yapmaya hazırlanan Subaşı, gelinlik ve diğer detaylarla ilgili Instagram hesabından zaman zaman paylaşımlar yapıyor.