Şeyma Subaşı'ndan Festival İmajı

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı bir küs bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile yeniden birlikte. Sevgilisiyle tatile çıkan Şeyma Subaşı son olarak bir paylaşım yaparak yeni imajını takipçilerine gösterdi ve Meedo ile birlikte Burning Man'e katılacaklarını duyurdu.