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Serenay Sarıkaya sevgilisini hastanede bir an olsun yalnız bırakmadı

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Bir süredir Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan şarkıcı Mert Demir, nefes problemi yaşadığı için ameliyat oldu. Hastaneye giden Serenay Sarıkaya ise sevgilisiyle bizzat ilgilenerek başından ayrılmadı.

Son zamanlarda şarkılarıyla sık sık adından söz ettiren Mert Demir, bir süredir güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyor. Solunum sıkıntısı yaşayan Demir bugün burun ameliyatı olurken Serenay Sarıkaya da soluğu hastanede aldı.

BURUN EĞRİLİĞİ DÜZELTİLDİ

Yağmur Çevik'in haberine göre, Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Mert Demir bu sabah Fulya'daki özel bir hastanede burun ameliyatı oldu ve deviasyon (burun eğriliği) sorunu giderildi. Sevgilisinin baş ucundan ayrılmayan Sarıkaya, Mert Demir'i bir an olsun yalnız bırakmadı. Ameliyat olmadan önce açıklama yapan ünlü şarkıcı, nefes problemleri yaşadığını, estetik istemediğini ve nefes probleminin şarkı söylemesini zorlaştırdığını belirtti.

KRALIM NOTUYLA PAYLAŞMIŞTI

Kariyeri ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, sevgilisini konserlerinde de yalnız bırakmıyor. Demir'in konserine giden Sarıkaya, sahne arkasından çektiği kareye "Kralım" notunu düşmüştü.

Serenay Sarıkaya sevgilisini hastanede bir an olsun yalnız bırakmadı

Serenay Sarıkaya sevgilisini hastanede bir an olsun yalnız bırakmadı

Serenay Sarıkaya sevgilisini hastanede bir an olsun yalnız bırakmadı

Serenay Sarıkaya sevgilisini hastanede bir an olsun yalnız bırakmadı

Serenay Sarıkaya sevgilisini hastanede bir an olsun yalnız bırakmadı

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Serenay Sarıkaya Mert Demir Ameliyat Magazin Haberler

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Yorumlar (8)

Sabahattin Yakar:

şimdi buda haber Mi yani millet ac perişan habere bak

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Murat Celik:

kim ac merak ediyorum ispatla ömürboyu sana bakacagim

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yanıt24
Murat Celik:

FILISTIN su bulamiyor asil ac susuz onlar

yanıt35
yanıt5
Ramazan Karakuş:

Ben açım kardes senin gibi bol keseden atmıyorum kpss den 94 aldım atanamadım Dr tezim var Bi fabrikada çalışıyorum haftasinu kağıt topluyorum ben açım aç

yanıt24
yanıt8
Sabahattin Yakar:

kimmi.ac 10 bin lira maaş alan emekliye sor bakim

27
5
yanıtYanıtla
Orhan Karakuzulu:

abla gelene veriyor

21
5
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İsmimi ne yapacaksın:

Çocuk aynı geylere benziyor, ne bulmuş bunda acaba?

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Hüsamettin Yağcı:

Hastanede refakatçimi kalmış :)

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1
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