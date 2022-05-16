Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez evlendi - Haberler

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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez evlendi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Boşandıktan kısa bir süre sonra barışan Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci çifti sessiz sedasız evlendi. Bugün avukatının ofisinde nikah masasına oturan Ciğerci, törenine kot pantolon ve siyah bluzla katıldı.

Yıllarca aşk yaşayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Evliliklerinde anlaşmazlıklar yaşayan ikili 10 Eylül 2021'de tek celsede boşandı. Ayrılığa dayanamayan çift, 5 ay önce yeniden barıştı. İlişkilerini bu sefer gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, bugün ikinci kez nikah masasına oturdu.

İlk evliliklerinde gösterişli bir düğün töreni yapan çift, bu sefer sadeliği tercih etti. Avukatlarının ofisinde sade bir nikah töreni yapan ikili, sadece yakın arkadaşlarını davet etti. Gökhan Çıra, ikinci nikahına beyaz gömlekle katılırken Selin Ciğerci kot pantolon ve siyah bir bluz tercih etti. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ve Instagram'da 4,5 milyon takipçisi bulunan Ciğerci, nikahından kareleri de paylaşmayı ihmal etmedi. Beyaz güllerden oluşan bir gelin çiçeği tercih eden Ciğerci, pastalarına da "Yine, yeni, yeniden" notunu yazdırdı.

Nikahtan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Gökhan Çıra, "Sen artık 2. ve son kez Çıra'sın Selin Ciğerci. Tekrar hoş geldin gönlümün sultanı seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Selin Ciğerci ise nikah töreninin ardından sosyal medyadaki adını "Selin Ciğerci Çıra" olarak güncelledi.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez evlendi

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez evlendi

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez evlendi

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez evlendi

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez evlendi

8 ay sonra yeniden evleniyorlar! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra bugün nikah masasına oturuyor8 ay sonra yeniden evleniyorlar! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra bugün nikah masasına oturuyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Magazin, Haberler

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