Selena Gomez 400 milyon takipçiye ulaşarak, Instagram'da en çok takip edilen kadın oldu

Selena Gomez Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaşarak platformda en çok takip edilen kadın oldu. Gomez, bu takipçi sayısına ulaşarak 382 milyon takipçi ile en çok takip edilen kadın olan Kylie Jenner'i tahtından etti.

Ünlü şarkıcının Instagram'da en çok takip edilen kadın olması takipçilerini bir hayli mutlu etti. Twitter'da Gomez'in en çok takip edilen kadın olmasını kutlayan takipçileri, kendisini Instagram'ın kraliçesi ilan etti.

EN ÇOK TAKİP EDİLEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ OLDU

Instagramda en çok takip edilen Gomez, 562 milyon takipçi ile en çok takip edilen futbolcu Cristiano Ronaldo ve 442 milyon takipçi ile en çok takip edilen ikinci kişi olan Lionel Messi'den sonra en çok takip edilen üçüncü kişi oldu.

KYLİE JENNER'I GEÇTİ

Selena Gomez'in tahtından ettiği Kylie Jenner ise geçtiğimiz günlerde bu durumu önemsemediğini ancak ünlü şarkıcının hayranları Jenner'ın Gomez'i kıskandığını iddia etti.