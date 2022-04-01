Selen Görgüzel, göğüs ve bacak dekolteli cesur sahne kıyafetiyle Gülşen'i solladı

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan Selen Görgüzel, Hamdi Alkan'la 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde tek celsede noktaladı. Sahnede iddialı kıyafetler tercih eden Görgüzel, son konserinde giydiği elbiseyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

CESUR DEKOLTELERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Selen Görgüzel, önceki akşam Kuruçeşme'deki konserinde modacı Rufat İsmail tasarımı iddialı bir kıyafet giydi. Görgüzel, bordo renkteki cesur göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Sahne pozlarını Instagram hesabından paylaşan şarkıcıya, " Gülşen'den daha cesursun" yorumları yapıldı.

İşte Selen Görgüzel'in sahne kıyafeti...