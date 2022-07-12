Şarkıcılığa soyunan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, roman havası oynadı - Haberler

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Şarkıcılığa soyunan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, roman havası oynadı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Kızı Aleyna Tilki'nin izinden giderek şarkıcılığa soyunan Havva Öztel, sosyal medya hesabından roman havası oynadığı anları paylaştı. 44 yaşındaki Öztel'in kıvraklığı da dikkatlerden kaçmadı.

'Seni Kalbimden Kovdum' isimli ilk şarkısıyla müzik piyasasına giriş yapmaya hazırlanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Pozlarıyla sık sık gündeme gelen Öztel, son olarak dans ettiği anları paylaştı.

ROMAN HAVASI OYNADI

İki gün sonra şarkısı piyasaya çıkacak olan Öztel, kendisini müziğin ritmine kaptırarak sokak ortasında roman havası oynadı. 44 yaşındaki iki çocuk annesi Öztel'in kıvraklığı ise izleyenleri şaşırttı.

Şarkıcılığa soyunan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, roman havası oynadı

İLK ŞARKISINI ÇIKARIYOR

4 gün önce sosyal medya hesabından ilk şarkısının klibinden bir kesit paylaşan Havva Öztel, "Amacım sanatçı olmak değil. Şarkı söylemek, söylediğim şarkılar ile tüm kalplere dokunabilmek. Umarım bunu başarabilirim bu şarkıyla. Ve teaser yayında. İnanılmaz heyecanlıyım 14.07.2022 Temmuz tüm dijital platformlarda" dedi.

Şarkıcılığa soyunan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, roman havası oynadı

Şarkıcılığa soyunan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, roman havası oynadı

Şarkıcılığa soyunan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, roman havası oynadı

Şarkıcılığa soyunan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, roman havası oynadı

Şarkıcılığa soyunan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, roman havası oynadı

Şarkıcılığa soyunan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, roman havası oynadı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Aleyna Tilki Havva Öztel Magazin Haberler

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