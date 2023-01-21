Şarkıcı Haluk Levent, milletvekili adayı olacağı iddiasını yalanladı

Projeleri için birçok siyasi isimli bir araya gelen Ahbap Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent'in milletvekili adayı olacağı iddia edildi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiayı yalanlayan şarkıcı, "Proje için görüştük, adaylık yok canlarım" ifadelerini kullandı.

Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren başarıl şarkıcı Haluk Levent'in siyasete gireceği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede birçok kişi tarafından yapılan paylaşımları gören levent'ten cevap gecikmedi.

HERKESİN AKLINA HALUK LEVENT GELDİ

YouTube yayıncısı Adem Metan, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Net kulis bilgisi" diyerek "Millet ittifakının en güçlü iki partisi, sosyal sorumluluk projeleri ve hayata geçirdiği kuruluş ile çok fazla adından söz ettiren bir sanatçıyla seçim süreci ile ilgili görüşmek istiyor. Görüşme talepleri sanatçı tarafından reddediliyor" dedi. Birçok kişi bu ismin Haluk Levent olduğunu ileri sürdü.

"ADAYLIK YOK"

Paylaşımların ardından Twitter hesabından sessizliğini bozan Haluk Levent, şunları söyledi: "Hakkımda 'aday olacak' gibi haberler çıkmaya başladı. 'UYUŞMAYALIM' projesinden dolayı birçok siyasi parti yetkilileri ile görüşmüştük. 'Birlikte çalışalım' gibi teklifler de geldi. Bunun milletvekilliği teklifi gibi anlaşılması doğal. Sağ olsunlar. Yani adaylık filan yok canlarım."