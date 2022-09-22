Şarkıcı Berna Tan, annesinden gördüğü şiddeti anlattı: 4 yaşındayken bilerek elimi yaktı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Kına şarkısı 127 milyon dinlenen Berna Tan oldu. Zor bir çocukluk geçirdiğini söyleyen şarkıcı, annesinden gördüğü şiddeti de anlattı.

"EVDEKİ ŞİDDETTEN NASİBİMİ ALDIM"

Çocukluğunu yaşayamadığını söyleyen şarkıcı, "4 kız 1 erkeğiz. Ben hiç çocukluğumu yaşayamadım. Güzel bir çocukluk geçirdim desem yalan söylemiş olurum. Bunları yaşayıp hep gülmeye çalışmak beni çok yoruyor. 12 yaşında ayakkabıcı olarak iş hayatına başladım. Çocukluğumda en çok istediğim şey bir bisikletimin olmasıydı ama asla olmadı. Mutlu bir aile değildik. Annem ve babam ben 7 yaşındayken boşandı. Evde hep kavga vardı. Annem 13, babam 25 yaşında evlenmiş. İkisi de aile zoruyla evlenmiş. Mutsuz evlilikte çocuk da olunca sorunlar olmuş. Çocukluğumu yaşayamadım. Evdeki şiddetten ben de nasibimi aldım. Bu konuları kızım büyüdükten sonra konuşmak istiyorum. Ona bazen yaşadıklarımı anlatıyorum. Küçükken görmediğim şeyleri şimdi kızıma yapmaya çalışıyorum. Keşke böyle bir çocukluğum olmasaydı. Şimdi kendime bana benzeyen bir bebek aldım. Kızımla çocukluğumu yaşayarak geçmişi unutmaya çalışıyorum" dedi.

"BİR DAHA DÜNYAYA GELSEM BU ANNE VE BABAYI İSTEMEZDİM"

Şimdilerde ailesiyle görüşmediğini söyleyen Tan, "Hem annem de hem de babam sorun vardı. Özellikle annem hırsını bizden çıkartıyordu. Ben geçmişi unutamam. Bir daha dünyaya gelsem böyle bir anne ve baba istemezdim. Şimdi de çok görüşmüyoruz zaten. Geçirdiğim hastalıklardan dolayı beni üzecek insanlarla görüşmüyorum. Buna annem ve babam da dahil. 3 ay önce tümörü atlattım. Yaşadıklarımı bir ben bir de Allah biliyor. Kardeşlerim de ailemle görüşmüyor çünkü her şey doğurmakla olmuyor" şeklinde konuştu.

"4 YAŞINDAYKEN ANNEM BİLEREK ELİMİ YAKTI"

Kalaycıoğlu'nun "Annenin gözünün içine baktığında hatırladığın şey ne?" sorusu üzerine sözlerine devam eden şarkıcı, şunları söyledi: "4 yaşındayken annem benim elimi yakmıştı. Elimin teki bu yüzden açılmaz mesela. Camın kenarını kırdığım için elimi bilerek yaktı. Kızım bir ödülümü kırdığı için çok korkmuştu. Ben ona senin canın sağ olsun ben onu tekrar kazanırım ama seni kazanamam dedim. Çünkü kızım benim en önemli şeyimdi. Babam böyle değildi ama annem öyleydi. Bir annene ne olursa olsun kızına böyle karışmamalı. Kafamda da bir iz ve saçımı her yana attığımda onu görüyorum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum ama annem kafama sopayla vurdu ve orası açıldı. Hayatta en kıskandığım şeylerden biri ailedir. En çok korktuğum şeylerden biri de kızımın babasız kalmasıydı eşim ölünce kaldı. Hayatım boyunca hep korktuğumla sınandım."