Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren itiraf: Görümcemle ilişkim var, oğlum da aramıza katılmak istiyor - Haberler

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Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren itiraf: Görümcemle ilişkim var, oğlum da aramıza katılmak istiyor

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programında yer alan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Takipçilerinin özel hayatlarına dair yaptığı itirafları da yayınlayan Ezmeci, "Görümcem ile ilişkim var. Oğlum gördü ve 'beni aranıza almazsanız herkese söylerim' diyerek tehdit ediyor" itirafıyla şaşkına döndü.

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

"KOCAMIN KARDEŞİYLE İLİŞKİM VAR, OĞLUM ARAMIZA KATILMAK İSTİYOR"

Hesabını aktif şekilde kullanan ünlü isim, bir kadın takipçisinin "Kocamın kız kardeşiyle ilişkim var. Oğlum bunu gördü 'beni dahil etmezseniz herkese söylerim' diyor ne yapmalıyım?" sorusunu paylaştı. Akıllara durgunluk veren soruya cevap veren Ezmeci, "Böyle dinamikler zaten çok yanlış, oğlunuz nasıl size bunu söyleyebilir? Bence hep birlikte psikolojik destek almanız lazım" dedi.

Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren itiraf: Görümcemle ilişkim var, oğlum da aramıza katılmak istiyor

"KOCAM SÜTÜMÜ EMMİ, BEBEĞE KALMADI"

Ezmeci, bir takipçisinin "2 ay önce doğum yaptım. Gece uyurken kocam sütümü emmiş, bebeğe kalmadı dedim ve kavga çıktı" demesi üzerine de "Başka içecek bir şey bulamadı herhalde. Bunu niye yaptığını sorun ve bunun sizi rahatsız ettiğini söyleyin" ifadelerini kullandı.

Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren itiraf: Görümcemle ilişkim var, oğlum da aramıza katılmak istiyor

Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren itiraf: Görümcemle ilişkim var, oğlum da aramıza katılmak istiyor

Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren itiraf: Görümcemle ilişkim var, oğlum da aramıza katılmak istiyor

Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren itiraf: Görümcemle ilişkim var, oğlum da aramıza katılmak istiyor

Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren itiraf: Görümcemle ilişkim var, oğlum da aramıza katılmak istiyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Esra Ezmeci, Instagram, Fox Tv, Magazin, Haberler

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Yorumlar (13)

erzrmlu :

erkek mesajları

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Sessizler Kulubu:

psikolog hanımın aklı başında bir meslektaşından destek alması ve bağlı bulunduğu oda veya dernekten de uyarı alması lazım

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Ayhan Tufan:

Maalesef Hakanım...

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