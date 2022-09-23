Üye Girişi
Haberi Paylaş

Prestij Meselesi filminde babası Mahsun Kırmızıgül'ü oynayan Mahmut Kırmızıgül babasının kopyası oldu

Magazin Haberleri

'Prestij Meselesi' filminde babası Mahsun Kırmızıgül'ü canlandıracak olan Mahmut Kırmızıgül, her şeyiyle babasının kopyası oldu. Sosyal medya hesabından fotoğraf yayınlayan Kırmızıgül'ün babasına olan benzerliği gündem oldu.

Prestij Meselesi filminde babası Mahsun Kırmızıgül'e hayat verecek olan Mahmut Kırmızıgül'ün filmden ilk görüntüleri yayınlandı. Kırmızıgül'ün babasına ikizi kadar benzemesi sosyal medyaya damga vurdu.

16 yıl önce Bodrum'da bıraktığı sahnelere geri dönen Mahsun Kırmızıgül artık sinema ile müziği bir arada yürütüyor. Yönetmenliğini yaptığı filmde kendisini canlandıracak isim ise oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün 6 aydır oyunculuk dersi aldığı ve rolü için 8 kilo verdiği ifade edildi. Babasının mimiklerine de çok çalışan Kırmızıgül'ün filmden kareleri büyük ilgi gördü.

Prestij Meselesi filminde babası Mahsun Kırmızıgül'ü oynayan Mahmut Kırmızıgül babasının kopyası olduMahmut Kırmızıgül

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Anadolu'nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesini konu edinen ve senaryosunu Kırmızıgül'ün kaleme aldığı "Prestij Meselesi" adlı filmin çekimleri gelecek hafta başlayacak.

Prestij Meselesi filminde babası Mahsun Kırmızıgül'ü oynayan Mahmut Kırmızıgül babasının kopyası oldu

Yapımcılığını Boyut Film adına Murat Tokat'ın yaptığı filmin yönetmen koltuğunda da Kırmızıgül oturuyor. Prestij Müzik ailesinin doğuşu ve yükselişini ele alan filmde, aynı zamanda 1990'lardan bugüne Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül'ün de aralarında bulunduğu sanatçıların mesleklerine olan tutkuları ve hayat mücadeleleri anlatılacak.

Prestij Meselesi filminde babası Mahsun Kırmızıgül'ü oynayan Mahmut Kırmızıgül babasının kopyası oldu

Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerde de gösterilmesi planlanan yapımın, 3 Şubat'ta vizyona girmesi hedefleniyor.

Prestij Meselesi filminde babası Mahsun Kırmızıgül'ü oynayan Mahmut Kırmızıgül babasının kopyası olduMahmut Kırmızıgül

Prestij Meselesi filminde babası Mahsun Kırmızıgül'ü oynayan Mahmut Kırmızıgül babasının kopyası olduMahmut Kırmızıgül

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Mahsun Kırmızıgül Haluk Levent Özcan Deniz Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

TT:

İnsan kendini bu kadar beğenmez ki yahu, biraz mütevazi ol...Ölünce yaparlar filmini merak etme...

Cevap Yaz 6 8 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title