Pop yıldızı Christina Aguilera, Marilyn Monroe taklidi yaparken fena frikik verdi

Dünyaca ünlü pop yıldızı Christina Aguilera, son Instagram paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı. 43 yaşındaki şarkıcı, Marilyn Monroe'yu taklit ettiği bir videoda beklenmedik bir şekilde göğsünü açığa çıkardı.

Salı günü paylaşılan videoda Aguilera, gümüş renkli straplez bir elbise giymiş halde görülüyor. Bir malikane dışındaki yapay çimde dans ederken, elbisesi kayarak göğsünü kısa süreliğine gösterdi. Şaşırtıcı bir şekilde, şarkıcı bu anı videodan çıkarmamayı tercih etti.

Aguilera'nın görünümü, kısa, kıvırcık ve çok sarı saçlarıyla tam bir Marilyn Monroe taklidi niteliğindeydi. Makyajı da ünlü Hollywood yıldızına benzemek için özel olarak yapılmıştı.

Bu olay, Aguilera'nın son zamanlarda şöhret hakkındaki düşüncelerini de gündeme getirdi. Geçtiğimiz yaz verdiği bir röportajda şarkıcı, "Şöhret asla hedefim olmadı. Ben bu işte sevgi ve yaratıcılık için varım," demişti.

1990'ların sonunda "Genie in a Bottle" ile pop dünyasına adım atan Aguilera, kariyeri boyunca mükemmeliyetçiliğin imkansız olduğunu öğrendiğini belirtti. İki çocuk annesi olan sanatçı, "Çok stratejik olmak, bir sanatçı olarak anı yaşama unsurunu kaybettirir," diye ekledi.

Bu olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Aguilera'nın kariyerindeki cesur tavrını ve kendine olan güvenini bir kez daha gözler önüne serdi. Şarkıcının hayranları, onun açık sözlülüğünü ve doğallığını takdir ederken, bazı eleştirmenler ise bu tür paylaşımların uygunluğunu sorguladı.