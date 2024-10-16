Üye Girişi
Haberler

Pop yıldızı Christina Aguilera, Marilyn Monroe taklidi yaparken fena frikik verdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

43 yaşındaki pop yıldızı Christina Aguilera, Marilyn Monroe taklidi yaptığı Instagram videosunda göğsünü kazara açığa çıkardı. Gümüş straplez elbiseli Aguilera, dans ederken yaşanan bu anı videodan çıkarmadı. Olay, şarkıcının şöhret hakkındaki görüşlerini gündeme getirdi. Aguilera, kariyerinde mükemmeliyetçiliğin imkansız olduğunu belirterek, "Çok stratejik olmak, bir sanatçı olarak anı yaşama unsurunu kaybettirir" dedi.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Christina Aguilera, son Instagram paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı. 43 yaşındaki şarkıcı, Marilyn Monroe'yu taklit ettiği bir videoda beklenmedik bir şekilde göğsünü açığa çıkardı.

Salı günü paylaşılan videoda Aguilera, gümüş renkli straplez bir elbise giymiş halde görülüyor. Bir malikane dışındaki yapay çimde dans ederken, elbisesi kayarak göğsünü kısa süreliğine gösterdi. Şaşırtıcı bir şekilde, şarkıcı bu anı videodan çıkarmamayı tercih etti.

Aguilera'nın görünümü, kısa, kıvırcık ve çok sarı saçlarıyla tam bir Marilyn Monroe taklidi niteliğindeydi. Makyajı da ünlü Hollywood yıldızına benzemek için özel olarak yapılmıştı.

Bu olay, Aguilera'nın son zamanlarda şöhret hakkındaki düşüncelerini de gündeme getirdi. Geçtiğimiz yaz verdiği bir röportajda şarkıcı, "Şöhret asla hedefim olmadı. Ben bu işte sevgi ve yaratıcılık için varım," demişti.

1990'ların sonunda "Genie in a Bottle" ile pop dünyasına adım atan Aguilera, kariyeri boyunca mükemmeliyetçiliğin imkansız olduğunu öğrendiğini belirtti. İki çocuk annesi olan sanatçı, "Çok stratejik olmak, bir sanatçı olarak anı yaşama unsurunu kaybettirir," diye ekledi.

Bu olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Aguilera'nın kariyerindeki cesur tavrını ve kendine olan güvenini bir kez daha gözler önüne serdi. Şarkıcının hayranları, onun açık sözlülüğünü ve doğallığını takdir ederken, bazı eleştirmenler ise bu tür paylaşımların uygunluğunu sorguladı.

Pop yıldızı Christina Aguilera, Marilyn Monroe taklidi yaparken fena frikik verdi

Pop yıldızı Christina Aguilera, Marilyn Monroe taklidi yaparken fena frikik verdi

Pop yıldızı Christina Aguilera, Marilyn Monroe taklidi yaparken fena frikik verdi

Pop yıldızı Christina Aguilera, Marilyn Monroe taklidi yaparken fena frikik verdi

Pop yıldızı Christina Aguilera, Marilyn Monroe taklidi yaparken fena frikik verdi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Amerika Birleşik Devletleri Christina Aguilera Marilyn Monroe Instagram Hollywood Magazin Ünlüler 3-sayfa Müzik Gümüş

Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! TSK, top ve tank atışlarıyla karşılık veriyor

Kilis'e 2 havan mermisi düştü! Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle karşılık veriyor

 Kılıçdaroğlu hakkındaki zorla getirilme kararı Meclis'i karıştırdı: Alabiliyorsanız gelin alın

Kılıçdaroğlu hakkındaki karar Meclis'te ortalığı fena karıştırdı

 Okul müdürüne silah çeken öğretmen bir süredir mobinge maruz kalıyormuş

Okul müdürüne silah çeken öğretmenin ilk ifadesi ortaya çıktı
2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in hastane raporları ortaya çıktı

Surları kana bulayan caninin hastane raporu ortaya çıktı
500

Yorumlar (3)

Arif İnanç:

Belli ki amaç hasıl olmuş.

10
2
yanıtYanıtla
mehmet yıkılkan:

böyle haberler olmaz olsun

7
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilis'e havan mermisi kim attı, nereden atıldı? Kilis'e atılan havan mermileri nereye düştü? MasterChef süt böreği tarifi! En güzel süt böreği tarifi! süt böreği tarifi nasıl yapılır? süt böreği için malzemeler! Kamuya personel alımı ilanları Diyarbakır yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? Malatya yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? Vahit Kirişçi kimdir? Vahit Kirişçi kaç yaşında, nereli? Vahit Kirişçi hayatı ve biyografisi! Taş Kağıt Makas bitti mi, neden bitti? Ali Rıza Çağlar kimdir? Esra Erol Ali Rıza Çağlar kızını mı öldürdü? MasterChef Düello kim kazandı (BÖREKLER)? 17 Ekim Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 17 Ekim Çarşamba bugün kim potaya gitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.