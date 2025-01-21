Pınar Altuğ, cam tavanlı lüks evini paylaştı

'Çocuklar Duymasın isimli dizide hayat verdiği 'Meltem' karakteriyle bilinen ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, Instagram hesabından lüks evini paylaşınca takipçilerinin beğenisini topladı.

Pınar Altuğ, 16 yıl önce kendisinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan ile evlenmiş ve bu evlilikten kızları Su dünyaya gelmişti.

Eşi ve kızıyla mutlu bir yaşam sürdüren Altuğ, Instagram hesabından sık sık onlarla anılarını paylaşıyor. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ünlü isim, bu kez de cam tavanlı lüks evini takipçilerinin beğenisine sundu.

Sade ve şık tasarımlı ev, doğal tonları ve cam tavanları sayesinde ferah bir iç görünüşe sahip oluşuyla olumlu yorumlar aldı.

Takipçileri, Altuğ'a "Muhteşem", "Çok güzel olmuş", "Çok güzel olmuş keyifle eskitin, güle güle kullanın" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın lüks evi...