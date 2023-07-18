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Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, saçlarını kazıttı

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Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve kemoterapi almaya başlayan sanatçı Tanyeli, saçlarını kazıttı. Ünlü isim daha sonra da takipçilerinin yardımıyla peruk seçti.

Bir süre önce pankreas kanserine yakalanan oryantal Tanyeli, tedavisine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tedavisinin bir kısmına hastanede devam edilen Tanyeli, saçlarını kazıttı.

FARKLI FARKLI PERUKLAR DENEDİ

Ünlü isim, saçlarının daha sağlıklı ve gür çıkması için kazıttı. O anları Instagram hesabından paylaşan Tanyeli, daha sonra peruk seçmek için takipçilerinden yardım istedi. Birden fazla peruk deneyerek kendisine en yakışanı bulmaya çalışan Tanyeli, takipçilerinden gelen destek mesajlarını paylaşarak teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, saçlarını kazıttı

"ALLAH'IN YARDIMIYLA YENECEĞİME İNANIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Tanyeli, "Pankreas Kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah'ın da yardımıyla yeneceğime inanıyorum" demişti.

Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, saçlarını kazıttı

Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, saçlarını kazıttı

Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, saçlarını kazıttı

Ecem Altan
Ecem Altan
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