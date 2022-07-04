Oyuncu Öykü Çelik, yeni sevgilisiyle tatil yaparken görüntülendi - Haberler

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Oyuncu Öykü Çelik, yeni sevgilisiyle tatil yaparken görüntülendi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Survivor 2021'deki mücadelesiyle adını geniş bir kitleye duyuran oyuncu Öykü Çelik, Bodrum'da yeni sevgilisiyle görüntülendi. Teknede objektiflere takılan çiftin samimi halleri ise dikkat çekti.

Eşref Saati, Bir Zamanlar Osmanlı, Poyraz Karayeli Diriliş Ertuğrul ve Hayat Sevince Güzel gibi projelerle adından söz ettiren başarılı oyuncu Öykü Çelik, yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Habertürk'te yer alan habere göre; başarılı oyuncu, yeni sevgilisiyle Bodrum Türbükü'nde görüntülendi. Uzun süre teknenin ön kısmında vakit geçiren Çelik ve sevgilisi, gazetecilere yakalanmamak için çaba sarf etti ancak başarılı olamadı. Çelik ve sevgilisinin samimi halleri ise objektiflere yansıdı.

Güzel oyuncu, geçtiğimiz sene 1 yıl aşk yaşadığı iş insanı İsmail Berdan'ın evlilik teklifini kabul etmiş ancak çiftin mutluluğu kısa sürünce yollarını ayırmıştı.

Oyuncu Öykü Çelik, yeni sevgilisiyle tatil yapaken görüntülendi

Oyuncu Öykü Çelik, yeni sevgilisiyle tatil yapaken görüntülendi

Oyuncu Öykü Çelik, yeni sevgilisiyle tatil yapaken görüntülendi

Oyuncu Öykü Çelik, yeni sevgilisiyle tatil yapaken görüntülendi

Oyuncu Öykü Çelik, yeni sevgilisiyle tatil yapaken görüntülendi

Oyuncu Öykü Çelik, yeni sevgilisiyle tatil yaparken görüntülendi

Oyuncu Öykü Çelik, yeni sevgilisiyle tatil yaparken görüntülendi

Oyuncu Öykü Çelik, yeni sevgilisiyle tatil yaparken görüntülendi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Öykü Çelik Bodrum Tatil Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Ütopik Yorumcu:

açlıktan ölüyordu acun elinden tuttu da karnı doydu sonra dirilişte rol aldı şimdi muhtemelen para bitti tatil parası yok bir sevgili tamam işte bedava ohhh alan razı veren rezı

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Hamit Gündoğdu:

Böyle bir konuşma geçti ise haklı ama bence böyle değildir olay. Hazımsızlık öne çıkmış gibi. Evlilik kutsaldır tabiki devam ettirebilene. Yürümedi boşanma var ise keşke sen yoluna ben yoluma diyebilme medeniligini de kabullenmek lazım.

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