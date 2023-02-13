Oyuncu Ogün Kaptanoğlu, arama kurtarma çalışmalarına katılarak bir kişiyi enkazdan çıkardı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tek Yürek, Karagül, Deli Gönül ve Mehmetçik Kutlu Zafer,, Kardeşlerim ve İyilik gibi birçok projede yer alan oyuncu Ogün Kaptanoğlu da üyesi olduğu KİF Arama Kurtarma ekibiyle bölgeye gitti.

"6,5 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU ŞEVKET KARDEŞİMİZİ ALDIK"

Afet bölgesinde çalışmalara katılan başarılı oyuncu, ekibiyle birlikte enkaz altında kalan bir kişiyi kurtardı. Müdahale anlarını Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "KİF Arama Kurtarma ve ilk yardım ekibi olarak Hatay Defne bölgesine ağır hava koşulları sebebiyle 19 saatlik bir yolculukla, afetin 38. Saatin de Hatay'a ulaşan 3. Arama Kurtarma Ekibiydik, ulaştığımız an kurtarma çalışmalarına başladık. Antakya Spor salonu karşısında bulunan pazar yerine konuşlanıp kurtarma çalışmalarımızı başlattık. Sabaha kadar süren 6,5 saatlik çalışma sonucu profesyonel kurtarma ekibi arkadaşlarımızla Şevket kardeşimizi enkazdan alabildik. Maalesef son ana kadar kardeşi için direnen Halime'yi ambulansa alırken tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Şevket'in kurtulduğunu gören Halime'nin sevindiğini gördük, söylediklerini unutamayacağız.. sonra huzurla aramızdan ayrıldığını düşünüyoruz. Üzülerek söylemeliyiz ki, Şevket anne, baba, abla ve kız kardeşini kaybetti. Düşünmekten insan kendini alamıyor, keşke elimizdeki imkanlar ve zaman bizden yana olsaydı."

"İNSAN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK DİYE DÜŞÜNÜRKEN BİLE UTANIYOR"

"Tarifi mümkün olmayan duygularımızla, tüm ekip arkadaşlarıma, bizimle omuz omuza çalışan Bolu Komando'dan asker kardeşlerime ve kendi kayıplarının acısını yaşarken bizimle enkaza girip mücadele eden Nihat kardeşime selam olsun. İnsan, avunmak için elimizden geleni yaptık diye düşünürken bile utanıyor. Türk Milletinin başı sağ olsun, geçmiş olsun."

Kaynak: GZT

Kaynak: GZT