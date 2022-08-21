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Oyuncu Civan Canova, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Magazin Haberleri

Kemik ölümü nedeniyle gittiği hastanede akciğerinde kitle tespit edildiği için bir süredir hastanede tedavi gören Civan Canova, hayatını kaybetti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan oyuncu, yarın Mecidiyeköy Büyük Sahne'de düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Çiçek Taksi, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Paramparça, Karadayı, Atiye ve son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan Türk sinemasının usta oyuncusu Civan Canova, iki gün önce tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 67 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncunun cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu.

Civan Canova'nın cenaze töreni belli oldu. Canova için 23 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören yapılacak. Canova için öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Civan Canova, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Oyuncu Civan Canova, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Civan Canova'nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran yakın dostu Esra Dermancıoğlu, "Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık Civan'ımı kaybettik. Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bir yerde, bir zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bir haber sevdiklerine, sevenlerine buradan duyurmak istedim" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Civan Canova, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

İki hafta önce hastane odasında bir video çeken Civan Canova, ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirterek şunları söylemişti: "Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar. Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayrı ihtiyari sıçradı tabi, beni yere attı. Sağ kolumun üzerine düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. MR çekildi ve doktor 'Protez taktırman gerek' dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim. 2.5, 3 ay önce feci ağrılarım başladı. Gece uyutmayacak kadar. Hastaneye geldim ve MR çektirdim. Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Ama o şimdi 2. planda kaldı. Çünkü akciğer filmi çekerken, belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. 15 gündür hastanedeyim. Ailem yanımda. Birkaç gün sonra taburcu edecekler.

Oyuncu Civan Canova, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Oyuncu Civan Canova, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Oyuncu Civan Canova, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Oyuncu Civan Canova, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Oyuncu Civan Canova, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

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