Üye Girişi
Haberler

Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güzel oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıldır aşk yaşadığı Metin Temel ile yollarını ayırdı. Malbora, Instagram hesabından Temel ile olan tüm fotoğrafları sildi.

Üç Kuruş, Darmaduman ve Yaban Çiçekleri gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle yollarını ayırdı.

ANILARINI SİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 18 yaşından beri aşk yaşayan Aslıhan Malbora ile mühendis Metin Temel, 4 ay önce yollarını ayırdı. Yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşayan ikilinin neden ayrıldığı ise bilinmiyor. Malbora ayrılık sonrası Instagram hesabından Temel ile ola tüm fotoğraflarını silerken Metin Temel ise silmedi.

Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı

LEFTER FİLMİNDE OYNAYACAK

Üç Kuruş dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan Aslıhan Malbora, Kübra dizisinde Çağatay Ulusoy ile Yaban Çiçekleri'nde de Akın Akınözü ile partner olmuştu. Güzel oyuncu şimdilerde Lefter filmi için hazırlık yapıyor. Malbora, Erdem Kaynarca ile partner olacağı filmde Meri karakterini oynayacak.

Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı

Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı

Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı

Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı

Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı

Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Aslıhan Malbora Aslıhan Malbora Metin Temel Instagram Instagram Magazin Haberler

Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

 İsrailli bakan Katz'dan küstah paylaşım: Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor

İsrailli bakan Katz'dan küstah paylaşım: Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor

 Erdoğan YRP'li vekil için 'Kafadan sıkıntısı var' dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu

Erdoğan YRP'li vekil için "Kafadan sıkıntısı var" dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu

Bakmadan Geçme

TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE || Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda maçı hangi kanalda? CANLI İZLE! Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda uyum sınavı nedir? Hollanda süresiz oturum nasıl alınır? Hollanda uyum sınavı kimler için geçerli? Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın oğlunun cenazesine neden gitmedi? Harun Akaröz neden öldü, ne oldu? EMEKLİ MAAŞ FARKI TARİH! Emekli aylığı farkı ne zaman yatacak? 2024 SSK - BAĞ-KUR emekli maaşı zam farkı kimlere ve ne kadar ödenecek? 29 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? TV YAYIN AKIŞI 29 TEMMUZ: Bugün hangi diziler ve filmler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Resmi Gazete bugün (29 Temmuz) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! MasterChef 2024 yarışmacıları isimleri! 2024 MasterChef yarışmacıları kimler, isimleri ne? Masterchef Ezgi kimdir, kaç yaşında? 2024 Miraç Ezgi Avcı kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Muratcan kimdir, kaç yaşında? 2024 Muratcan Sural kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Eda kimdir, kaç yaşında? 2024 Eda Çağlayan kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Semih kimdir, kaç yaşında? 2024 Semihcan Temiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Beril kimdir, kaç yaşında? 2024 Beril Yavuz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? 2024 Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız

Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title