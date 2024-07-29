Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı

Üç Kuruş, Darmaduman ve Yaban Çiçekleri gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle yollarını ayırdı.

ANILARINI SİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 18 yaşından beri aşk yaşayan Aslıhan Malbora ile mühendis Metin Temel, 4 ay önce yollarını ayırdı. Yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşayan ikilinin neden ayrıldığı ise bilinmiyor. Malbora ayrılık sonrası Instagram hesabından Temel ile ola tüm fotoğraflarını silerken Metin Temel ise silmedi.

LEFTER FİLMİNDE OYNAYACAK

Üç Kuruş dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan Aslıhan Malbora, Kübra dizisinde Çağatay Ulusoy ile Yaban Çiçekleri'nde de Akın Akınözü ile partner olmuştu. Güzel oyuncu şimdilerde Lefter filmi için hazırlık yapıyor. Malbora, Erdem Kaynarca ile partner olacağı filmde Meri karakterini oynayacak.