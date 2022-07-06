Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt, yüz körlüğü hastalığıyla mücadele ettiğini duyurdu

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt'in sağlığıyla ilgili açıklaması gündeme bomba gibi düştü. GQ Dergisi'ne konuşan 58 yaşındaki oyuncu, genellikle doğuştan gelen ve beynin bir bölgesindeki eksikliğin neden olduğu yüz körlüğü hastalığına sahip olduğunu söyledi.

"BENCİL OLDUĞUMU SANIYORLAR"

Pitt, resmi olarak kendisine teşhis konulmadığını ama gösterdiği bütün belirtilerin yüz körlüğü hastalığına işaret ettiğini ileri sürdü. Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt, gördüğü ve tanıştığı insanları sonradan hatırlayamadığını belirterek, "Bu da insanların beni ilgisiz, yanına yaklaşılamaz ve sadece kendini düşünen bencil biri gibi görmelerine neden oluyor.Birçok insan benden nefret ediyor çünkü onlara saygısızlık ettiğimi düşünüyorlar "ifadelerini kullandı.

PROSOPAGNOZİ HASTALIĞI NEDİR?

Yüz körlüğü olarak da bilinen prosopagnozi, genellikle doğuştan geliyor. Beyindeki bilişsel bir bozukluk nedeniyle bu hastalığı sahip olan kişiler diğer insanların yüzlerini tanıyamaz, hatta neredeyse göremez. Bazı kişilerin kendi yüzlerini tanımakta bile güçlük çektiği durumlar da olabilir.