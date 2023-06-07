Sözlerinden dolayı linç edilen Melek Mosso hem özür diledi hem de tepkilerden sonra konserini iptal etti

Önceki akşam ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmadan dolayı tepki çeken şarkıcı Melek Mosso, seçim dönemi yaptığı paylaşımdan dolayı sosyal medyada linç edilmeye başladı. Gelen eleştirilere cevap veren Mosso, "'Seçim kombini' diyerek yaptığım esprim amacını aşmış. Bu gerginlik duvarına bir tuğla da ben koymayacağım. Bu sebeple ben de 8 Haziran'daki konserimin yapılmamasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Kırdığım herkesten özür dilerim" dedi.

PowerTürk Müzik Ödülleri dün akşam yapılan törenle sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede güçlü sesi ve yorumuyla adından söz ettiren Melek Mosso, "En Güçlü Cover Şarkı" ödülünün sahibi oldu. Ödül sonrası konuşma yapan Melek Mosso'nun "Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim" demesi tepki çekti. Birçok kullanıcı, sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcının konserlerinin iptal edilmesi için paylaşım yapmaya başladı.

"ESPİRİM AMACINI AŞMIŞ"

Gelen yorumlara dayanamayan şarkıcı Instagram hesabından sessizliğini bozdu. Seçim dönemi yaptığı paylaşımı hatırlatılarak eleştirilen Mosso, "'Seçim kombini' diyerek yaptığım esprimin amacını aşmış olma durumundan dolayı birbirini bu kadar seven bir toplumun karşı karşıya geliyor olması çok üzücü. Amacımın kimseyi üzmek ya da ayrıştırmayı tetiklemek olmadığını beni tanıyan herkes bilir, tanımayanlara da ben, açık yüreklilikle ifade edeyim; öyle biri değilim ve yaşananlardan dolayı üzgünüm. Çünkü ben, işin sahibi hangi parti, dinleyen kitlenin siyasi düşüncesi ne diye düşünmeden şarkı söylemek isteyen biriyim. Öyle de yoluma devam etmek istiyorum" dedi.

"KADIN CİNAYETİ, SİYASET ÜSTÜ ACILARDIR"

Konuşmasından dolayı gelen eleştirilere cevap veren şarkıcı, "Gelelim ödül törenindeki teşekkür konuşmama. O, benim kendi kariyerimde en içtenlikle yaptığım teşekkürlerden biriydi... Kuzenini, kocası tarafından 31 yerinden bıçaklanarak cinayete kurban veren, o acıyı iliklerine kadar yaşayan ve şahit olan bir kızın sözleri. Amacım hiçbir kişi ya da kurumu, yönetimi sorumlu tutmak değil, bu acıların bir daha yaşanmamasını dilemekti. Böyle acılar, siyaset üstü acılardır. Bunu acıyı yaşayarak tecrübe eden biri olarak, konuşmamın siyasi düzleme çekilmiş olmasını da asla arzu etmem" şeklinde konuştu.

"YARINKİ KONSERİMİN YAPILMAMASI DAHA DOĞRU, HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLERİM"

Bazı kullanıcıların "Melek Mosso'nun konserleri iptal edilsin" yorumlarıyla ilgili de konuşan ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi, günün sonunda görüyorum ki, artık daha da çok birleşme zamanı. Ayrı gayri olmadan, bir olma.. Bu gerginlik duvarına bir tuğla da ben koymayacağım. Bu sebeple ben de 8 hazirandaki konserimin yapılmamasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Hiçbir hesabı olmadan sadece müzik dinlemek, müzik yapmak, isteyenlerle pek yakında buluşacağız. Bu süreçte birleştirici olmak için aldığım kararı anlayan ve saygı duyan herkese teşekkür ederim. Bu vesileyle kırdığım, incittiğim herkesten de özür dilerim. Hepinizi seviyorum."