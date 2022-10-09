Ödül gecesinde olay anlar! Nükhet Duru, Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e "Böcük Başkanım" diye seslendi

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali görkemli bir programla kapanış yaptı. Gecede ödüller sahiplerini bulurken festivalde ahne alan sanatçı Nükhet Duru, sahnede söyledikleriyle sosyal medyada gündem oldu.

SEYİRCİLER SALONDAN ÇIKTI

Ali Eyüpoğlu'nun Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, program gereği gecenin açılışını yapan Nükhet Duru final için tekrar sahneye çıktığında davetlilerin çoğu salondan çıktı, bir kısmı da sahne önünü kapattı. Sunucular Yekta Kopan ve Nefise Karatay Nükhet Duru'ya çiçek vermesi için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i sahneye davet etti.

HAREKETLERİ ŞAŞIRTTI

Sanatçı sahne performansına başlamadan önce mikrofonu eline aldı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Duru kendisini dinleyen kalabalığa dönerek "Canım başkanım, böcük başkanım, siz bize ve de Antalya'ya bir lütufsunuz, teşekkür ederiz." diye seslendi. Duru'nun sahneye çıkıp kendisine özel bir tablo hediye eden Muhittin Böcek'e söylediği sözler şaşkınlık yarattı.