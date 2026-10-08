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Canına kıyan 'Trafiğin Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı

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Canına kıyan 'Trafiğin Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
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Kütahya’da uzun yıllardır Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görev yapan ve kentte "Trafiğin Ablası" olarak tanınan polis memuru Yasemin Bodur Karasu, yaşamına son verdi. Karasu'nun, geçmiş yıllarda intihar eden polis babasının hayatını kaybettiği gün ve saatte yaşamına son verdiği öğrenildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan, evli ve bir çocuk annesi Yasemin Bodur Karasu’nun acı haberi Kütahya’da ve emniyet teşkilatında büyük üzüntü yarattı. Vefat haberini Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği duyurdu.

BABASIYLA AYNI GÜN VE SAATTE VEDA ETTİ

Olayın ardından ortaya çıkan detay ise yürekleri dağladı. Yasemin Bodur Karasu’nun kendisi gibi polis olan babasının da geçmiş yıllarda yaşamına son verdiği, Karasu’nun da babasının vefat yıl dönümünde ve aynı saatte silahını başına ateşleyerek yaşamına son verdiği öğrenildi.

MEMLEKETİ İZMİR’DE TOPRAĞA VERİLDİ

Görevi boyunca halk tarafından oldukça sevilen ve "Trafiğin Ablası" olarak anılan polis memurunun cenazesi, memleketi İzmir’e gönderildi. Karasu, Karabağlar ilçesindeki Yeşilyurt Kavaklıpınar Camii’nde kılınan öğle namazının ardından meslektaşları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayın ardından Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, emniyet güçleri intiharın arka planını araştırmaya devam ediyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
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