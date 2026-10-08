İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı

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Maltepe'de çöken binanın enkazı altında kalan bir çocuk, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı. Çocukla birlikte enkazdan 5 kişi sağ olarak çıkarıldı.

7 KATLI BİNANIN ALT KATLARI ÇÖKTÜ

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın alttaki 3 katı çöktü. Binada kalanların olduğunun belirtilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

ÜST KATTAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Binanın üst katlarında mahsur kalanlar, arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekipler aynı anda enkaz altındakilere ulaşmak için çalışma başlattı.

ENKAZDAN ÇOCUK DAHİL 5 KİŞİ ÇIKARILDI

Olay yerindeki çalışmalar sonucunda enkaz altından biri çocuk 5 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Mahsur kalan çocuk ile diyer yaralıların kurtarılma anları saniye saniye kaydedildi.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı