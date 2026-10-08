Haberler

İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı Haber Videosunu İzle
İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe'de 7 katlı bir binanın alttaki 3 katı çöktü. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla enkaz altından biri çocuk 5 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Binanın üst katlarında mahsur kalanlar da ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Çöken binada mahsur kalan çocuğun ve diğer yaralıların kurtarılma anları anbean kaydedildi.

Maltepe'de çöken binanın enkazı altında kalan bir çocuk, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı. Çocukla birlikte enkazdan 5 kişi sağ olarak çıkarıldı.

7 KATLI BİNANIN ALT KATLARI ÇÖKTÜ

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın alttaki 3 katı çöktü. Binada kalanların olduğunun belirtilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

ÜST KATTAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Binanın üst katlarında mahsur kalanlar, arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekipler aynı anda enkaz altındakilere ulaşmak için çalışma başlattı.

ENKAZDAN ÇOCUK DAHİL 5 KİŞİ ÇIKARILDI

Olay yerindeki çalışmalar sonucunda enkaz altından biri çocuk 5 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Mahsur kalan çocuk ile diyer yaralıların kurtarılma anları saniye saniye kaydedildi. 

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İlgili Haberler
İstanbul'da 7 katlı binanın çökme anı kameradaİstanbul'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçakMaltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Maltepe'deki facianın ilk anları! Yardım çığlıkları yükseldiMaltepe'deki facianın ilk anları! Yardım çığlıkları yükseldi
İstanbul'da 7 katlı binanın 3 katı çöktü! Mahsur kalanlar varİstanbul'da 7 katlı binanın 3 katı çöktü! Mahsur kalanlar var
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Hopa'da tır parkına dev kayalar düştü! 1 kişi öldü, 8 tır hasar gördü

Yamaç tır parkının üzerine çöktü! Tanker devrildi, 1 kişi öldü
Fed tutanaklarına göre yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha muhtemel görünüyor

Piyasalara yön verecek sinyal Fed tutanaklarından çıktı
Şener Üşümezsoy'un uyardığı noktada art arda depremler

Şener Üşümezsoy’un işaret ettiği yerde peş peşe depremler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

375 bin takipçili komedyen yapay zeka çıktı! Esprileri de çalıntı

375 bin takipçisi var! Komedyenle ilgili gerçek şaşkına çevirdi
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değil

"Fatma Betül Sayan Kaya artık partimizin üyesi değil"
38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor! Milli Takım'a bir kötü haber daha

Bu takım bu hallere nasıl düştü? Son gelen haber hiç iyi değil

İstanbul'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada

Çökme anı kamerada! İlk katlar saniyeler içinde gözden kayboldu
Olay iddia: Suriye, Yemen'e 20 bine yakın asker gönderiyor

Korkulan oldu! Komşu savaşa katılıyor
Sibirya'daki veba şüphesi pandemi korkusu yarattı! Uzmanlar risk konusunda net konuştu

Şüphe olmaktan çıkıyor mu? Uzmanlar risk konusunda net konuştu
Kıvanç Tatlıtuğ 5 milyon takipçili hesabını neden kapattığını açıkladı: Canım öyle istedi

5 milyon takipçili hesabını kapatmıştı! Nedenini açıkladı