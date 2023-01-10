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Nagihan Karadere… "SURVİVOR GÖNÜLLERİN ŞAMPİYONU" İŞ KADINI OLDU!

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Nagihan Karadere… 'SURVİVOR GÖNÜLLERİN ŞAMPİYONU' İŞ KADINI OLDU!

Nagihan Karadere ve Selin Sohtorikoğlu iş birliğiyle Queensland Beauty Palace Nişantaşı dün gerçekleştirilen bir organizasyonla açıldı.

Bir çok ünlü ismin akın ettiği açılışta konuşan Nagihan Karedere:

'Gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Tüm hayatım boyunca gerek spor, gerek televizyon camiasında nasıl başarılı olduysam bu işimde de elimden gelen gayret ve özeni gösterecegim.

Bugün buraya gelenler benim gerçek dostlarım. ve hepsinin ölene kadar yanında olacağım.

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Açılışa Fatih Ürek, Ece Gürsel, Yönetmen Burak Akan, Umut Akyürek, Zeynep Dizdar, Güvenç Kurtar, Erol Köse, Özlem Mekik, Pınar Kerimoğlu, Seren Uzun, Birsen Bekgöz, Seda Ocak, Sema Aydemir, Nilay Dorsa, Cem Özer, Muammer Ketenci, Ozon Orhon, Muammer Kapucuoğlu, Hakan Solaker, Semih Öztürk, Bülent Seyhan, Nez gibi bir çok ünlü isim katıldı.

Gelen konuklar şarkılarıyla açılışta eğlenceli anlar yaşattılar.

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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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