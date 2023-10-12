Nadide Sultan, Erdal Ayaydın'ın evini yeniledi

Nadide Sultan, Erdal Ayaydın'ın evini yenilemek için ziyaret etti. İkili, mobilya seçimi yaparken keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Sultan, sehpadan yatak odasına kadar birçok ürünü beğendiğini belirterek, "Erdal Bey'in zevkine güveniyorum. Bana çok güzel mobilyalar seçti" dedi.

Ayaydın ise Sultan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Nadide Hanım, benim en yakın dostlarımdan biri. Evinin mobilyalarını değiştirmek için bana geldiği için çok mutlu oldum" diye konuştu.

Son derece samimi bir havada geçen sohbete Erdal Ayayadın'ın anlattığı fıkralar damga vururken, Nadide Sultan'ın söylediği şarkılar ve özellikle uzun hava kulakların pasını sildi…