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İlk 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın'dan Fransa'ya karşı sürpriz tercih

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İlk 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın'dan Fransa'ya karşı sürpriz tercih
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Millilerimiz mücadeleye 5'li savunmayla başlıyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 22.45'TE

Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Dan Cook ve Ian Hussin yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

İLK 11'LER

Fransa: Maignan, Kumbedi, Jacquet, Konate, Diouf, Da Cunha, Rabiot, Cherki, Olise, Barcola, Mbappe

Türkiye : Berke Özer, Zeki, Emirhan Topçu, Abdülkerim, Merih, Eren Elmalı, İsmail, Hakan Çalhanoğlu, Can Uzun, Arda Güler, Deniz Gül.

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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdinçer yeşiltaş:

Deniz Gül kim yahu ne işi var bu kadroda

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