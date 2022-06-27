Müge Anlı, Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi - Haberler

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Müge Anlı, Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Başarılı televizyoncu Müge Anlı, 20 Haziran'da canlı yayında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. İlişkisini bu zamana kadar gözlerden uzak yaşayan Anlı, cumartesi akşamı da basından kapalı bir nikahla evlendi. Anlı'nın nikahından tek bir kare bile yayınlanmadı.

Başarılarıyla yıllardır adından söz ettiren başarılı programcı Müge Anlı, 20 Haziran Pazartesi günü yayınlanan programında bir süredir İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birlikte olduğunu ve yakın zamanda evleneceğini duyurdu.

Kendi programında evlilik haberini duyuran Müge Anlı, "Hakkımda yalan yanlış haberler çıkıyor. Ben önemsemiyorum. Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Müstakbel damadınız adı da Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Bu kararıma saygı duyarak mutluluğum için dua edeceğinize eminim. Darısı evlenmek isteyen tüm bekarların başına İnşallah önümüzdeki sezon evli bir kadın olarak karşınıza çıkmayı umut ediyorum" dedi.

Müge Anlı, Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi

Müge Anlı, açıklamasının ardından 25 Haziran Cumartesi akşamı gözlerden uzak yapılan bir nikah töreniyle evlendi. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile mutluluğa "Evet" diyen Anlı, törene sadece yakın çevresini davet etti ve hiçbir şekilde görüntü paylaşılmasını istemedi. Ünlü ismin nikahında ne giydiği ise henüz bilinmiyor.

Müge Anlı, Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendiŞinasi Yüzbaşıoğlu

Müge Anlı'yı nikah törenine yakın arkadaşı Zuhal Topal da yalnız bırakmadı. Salonda arkadaşlarıyla çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Topal, "Çok özel biri ve bizim için çok güzel bir geceydi" notunu düştü.

Müge Anlı, Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi

Müge Anlı, Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi

Müge Anlı, Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi

Müge Anlı, Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi

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Ecem Altan
Ecem Altan
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