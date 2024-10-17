Miss Universe Türkiye birincisi eleştirilere dayanamayıp estetik itirafında bulundu

Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasında tacın sahibi belli oldu. Almanya doğumlu, 20 yaşındaki Ayliz Duman yarışmanın birincisi oldu. Duman 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te gerçekleştirilecek olan 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

DUDAK DOLGUSU İTİRAFI

Duru güzelliğiyle adından söz ettiren Aylin Duman hakkında estetikli olduğu yorumları yapıldı. Bu eleştirilere daha fazla dayanamayan Duman, dudak dolgusu yaptırdığını itiraf etti. 'Aramızda Kalmasın' programına konuk olan Duman; "Bana estetik güzeli yazıyorlar. 18'imde dudak dolgusu yaptırmıştım. Başka hiçbir yerimde estetik yok. Kötü yorum yazanların çoğu ne yazık ki kadınlar. Ama bu mobing'i umursamıyorum" dedi.

İşte Türkiye'yi Kâinat güzellik yarışmasında temsil edecek Aylin Duman;