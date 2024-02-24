Ankara Büyükşehir Belediyesi MESAM Üyelerine Yardımlar Yapıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ankara 'da yaşayan ihtiyaç sahibi MESAM üyelerine doğalgaz, su faturaları ile gıda yardımları yaptığını belirten MESAM Başkanı Recep Ergül, düzenli telif ödeyen tek belediyenin de Ankara olduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da hem hukukçu olarak hem de somut olmayan kültür mirasımıza katkıda bulunarak, eserlerin gelecek nesillere aktarılması için telif konusunda hassa olduklarını dile getirdi.

MANSUR YAVAŞ'A BÜYÜK İLGİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde dün düzenlenen geceye MESAM Başkanı Recep Ergül, Başkan vekili ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kul, yönetim kurulu üyeleri, aralarında Musa Eroğlu, Mehmet Seske, Kadir İpek gibi sanatçılarında olduğu yaklaşık dört yüz MESAM üyesi katıldı.

Gecede, 6 Şubat depreminde yaşamını yitirenler de unutulmadı. MESAM tarafından hazırlanan deprem videosu, geceye katılanlara duygulu anlar yaşattı.

Gecenin ev sahipliğini üstlenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MESAM üyeleri ve sanatçıları tarafından büyük ilgi gördü.

DÜZENLİ TELİF ÖDEYEN TEK BELEDİYE

Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenli telif ödeyen tek belediye olduğunu belirten MESAM Başkanı Recep Ergül yaptığı konuşmada, siyasetin bir tarafı olmadıklarını söyledi.

MESAM'ın 182 ülkede temsil edilen tek Türk Kurumu olduğunu, 14 bin üyesi ile en büyük meslek birliği olduğunu söyleyen Recep Ergül, geçtiğimiz 14 Aralık'ta 17. Genel Olağan Kurulu'nda mevcut yönetimin büyük bir oy çoğunluğuyla seçildiğini hatırlattı.

"ANKARA MODELİNİ TÜM ÜLKEDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Türkiye'de bin 394 belediyeden sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile lisanslama protokolü olduğunu belirten Recep Ergül, "Geçen yıl sayın başkanımız Mansur Yavaş'la görüşmemiz ardından hemen harekete geçtiler.

Konser lisanslama ve Ankara'da yaşayan sanatçılarımıza sahip çıkan bir model ortaya konuldu. Hedefimiz bu modeli bütün illerimizde hayata geçirmek. Mansur Yavaş başkanımız buna bir öncülük yapmış oldu. Devamını da umarım biz getireceğiz" dedi.

Ergül sözlerine şöyle devam etti;

"Ankara'da yaklaşık bin iki yüz üyemiz var. Bu programın ev sahibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Pandemi döneminde müzisyenlere, sanatçılara en fazla sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu.

6 Şubat depreminde 11 gün boyunca deprem bölgesindeydik. En fazla rastladığımız kurum da Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu. Sanata ve sanatçıya destek veren sayın Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz."

BÜTÜN KONSERLERİMİZDE TELİF ÖDÜYORUZ

Başkan Mansur Yavaş ise konuşmasında MESAM Yönetimi ve Başkan Ergül'ü başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, MESAM ile işbirliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.

MESAM'ın özellikle telif haklarında başarılı olduğunu söyleyen Mansur Yavaş, "Biz de bütün konserlerimiz de telif haklarımızı ödüyoruz. Hem hukukçu olarak hem de somut olmayan kültür mirasımıza katkımız olsun diye.

Gelecek nesillere de aktarılsın, gitsin diye. İnşallah gidecek. Bugün sistemde kayıt olduğu için kaybolmuyor. Ancak Anadolu'da dolaşa dolaşa bu eserler Türkiye'ye kazandırıldı" dedi.

MUSA EROĞLU TÜRKÜLERİYLE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI

Sanatçı Musa Eroğlu, gecede seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle geceye damga vururken, sanatçılar Mehmet Seske, Nurullah Akçayır, Erhan Yılmaz, Ali Demirhan, Ferhat Durmuş, eski Bakan ve MESAM Başkan Vekili Mustafa Kul ve çok sayıda sanatçı sahne aldı.