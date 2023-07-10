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Merve Boluğur son halini paylaştı, takipçileri tanımakta güçlük çekti

Magazin Haberleri

Son yıllardaki değişimiyle adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur, sosyal medya hesabından siyah elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Saçlarını kısacık kestiren oyuncunun yüzündeki değişimi ise görenleri şaşkına çevirdi.

Yıllar önce rol aldığı dizilerle adından söz ettiren ve şimdilerde şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, değişimiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Saçlarını kısacık kestiren oyuncunun yüzündeki değişimi ise dikkat çekti.

ESRA DERMANCIOĞLU'NA BENZETTİLER

4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Merve Boluğur, bikinili pozlarının yanı sıra siyah elbisesiyle verdiği pozları da takipçilerinin beğenisine sundu. Yeni imajıyla oldukça değişen kilo aldığı görülen oyuncunun yüzündeki değişim ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Boluğur'un "Güzel saçlı bebeğim" notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem olurken kullanıcılar "Kendisini çirkinleştirmiş" ve "Esra Dermancıoğlu'na benzemiş" yorumları yapıldı.

İşte Merve Boluğur'un değişimi ve yapılan yorumlar...

Merve Boluğur'un son halini paylaştı, takipçileri tanımakta güçlük çekti

Merve Boluğur'un son halini paylaştı, takipçileri tanımakta güçlük çekti

Merve Boluğur'un son halini paylaştı, takipçileri tanımakta güçlük çekti

Merve Boluğur'un son halini paylaştı, takipçileri tanımakta güçlük çekti

Merve Boluğur'un son halini paylaştı, takipçileri tanımakta güçlük çekti

Merve Boluğur'un son halini paylaştı, takipçileri tanımakta güçlük çekti

Merve Boluğur'un son halini paylaştı, takipçileri tanımakta güçlük çekti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Merve Boluğur Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

Ozzy Bjk:

İğrenç

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Ocean Express cargo Ltd:

KENDİNLE BARİŞ MERVE..GÜZEL HOŞ YETENEKLİ KADINSIN..ÇIK ŞU BERBAT PSKOLOJIDEN..TERAPİ AL VE GEÇ KALMADAN HAYATA DÖN.

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Ocean Express cargo Ltd:

Adamın biri seni istemedi boşadı die kendine olan tüm saygını ve özgüvenini kaybettin ..Bu neden olur biliyor musun ?? HIRS YAPTIN sevgi kendini sevmektir. Bu hale gelmenin tek sebebi içindeki terk edilmeye katlanamaman..

Cevap Yaz139Yayından Kaldır
500
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