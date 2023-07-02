Mert Ramazan Demir'le öpüşürken görüntülenen Afra Saraçoğlu'nu kaçıran soru! Tek kelimeyle geçiştirdi

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Afra Saraçoğlu, her fırsatta aşk iddiasını yalanladığı partneri Mert Ramazan Demir ile öpüşürken görüntülendi. Dizi aşkı gerçek olan ikiliden Afra Saraçoğlu, olay görüntülerin ardından ilk kez görüntülendi. Ünlü oyuncu aşk sorularını ise cevapsız bıraktı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

4 yıl aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu çifti, Mert Ramazan Demir'le yakın arkadaştı ve birlikte çektirdikleri fotoğraflar vardı. Yazıcıoğlu ile ilişkisini bitiren Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le haklarında çıkan aşk iddiasını her fırsatta yalanladı ancak ikili geçtiğimi gün denizde öpüşürken görüntülendi. Görüntülerin magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından ilk kez havalimanında kameralara yakalandı.

SORUYA CEVAP VERMEDİ

Gazetemagazin'de yer alan habere göre, "Arkadaşım" dediği Mert Ramazan Demir ile aşk yaşadıklarını bir türlü kabul etmeyen Afra Saraçoğlu'na ilişkisi soruldu. Güzel oyuncu aşk sorularına "Özel hayatım hakkında konuşmayı sevmiyorum" derken, Gazete Magazin muhabirinin "İlişkinizi destekleyen ünlü isimler var" sözlerine ise "Teşekkür ederiz" yanıtını verdi.